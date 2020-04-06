Airtel Dijital TV CuriosityStream Kanalını Ücretsiz Olarak Kullanıma Sundu

Bilim, doğa, tarih, teknoloji, toplum ve yaşam tarzı hakkında kurgusal olmayan belgeseller ve diziler sunan CuriosityStream kanalı, Airtel Dijital TV kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulacak. Stephen Hawking’in Favori Yerleri ve Age of Big Cats gibi en çok tercih edilen yayınlar da dahil olmak üzere CuriosityStream kanalının bütün arşivi Airtel Dijital TV kullanıcıları için ücretsiz olacak.

CuriosityStream kanalı, Airtel Xstream uygulamasının yanı sıra Airtel internet sitesinde de tanıtıma sunuldu. CuriosityStream TV kanalında Airtel Digital TV müşterileri için Corona virüsü, Butterfly Effect: Gandhi-Willpower'ın Gücü, David Attenborough'un Dünyadaki Işığı gibi yüksek izlenme oranına sahip daha pek çok başlığın ulaşılabilir olacağı belirtildi.

Bütün CuriosityStream Yayınları Airtel Müşterileri için Ücretsiz Olacak

16,5 milyondan fazla Airtel Dijital TV müşterisi, 419 nolu kanaldan ücretsiz olarak CuriosityStream arşivine erişebilecek. Airtel ve CuriosityStream arasında 2015 yılının sonlarına doğru gerçekleştirilen işbirliğinden beri, Airtel yetkilileri kullanıcılarının ilk kez tam olarak CuriosityStream yayınlarına ulaşabileceklerini ifade etti.

DiscoveryChannel'in kurucusu John S. Hendricks tarafından hayata geçirilen CuriosityStream belgesel ve arşiv kanalının aylık normal görüntüleme için ücreti 3$, yüksek çözünürlük için 6$ ve 4K için ise 9$ olarak belirtilmişti. Airtel Dijital TV müşterileri, CuriosityStream arşivinden en yüksek çözünürlükte ücretsiz olarak faydalanabilecek.