AI.Type Klavye Uygulaması Kullanıcıların Kişisel Verilerini Sızdırdı

Üçüncü parti klavye uygulamaları Android kullanıcıları arasında oldukça popüler. Hem sunduğu farklı temalar hem içerdiği emojiler hem de daha etkin otomatik tamamlama fonksiyonunun olması sebebiyle üçüncü parti klavyeler kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. AI.type uygulaması ise bu klavyeler arasında en çok tutulanı. Ancak anlaşılan AI.type göründüğü kadar masum değil. Zira ortaya çıkarılan bilgiler, klavye uygulamasını kullanan 31 milyon kullanıcının kişisel verilerinin açığa çıktığını ortaya koydu.

Kullanıcıların yazma alışkanlıklarının yapay zeka tarafından saptanmasıyla varsayılan klavyeden çok daha etkin bir otomatik tamamlama hizmeti sunan AI.type, veritabanındaki güvenlik açığından dolayı milyonlarca kullanıcısının kişisel gizliliğini tehlikeye soktu. Bu klavye uygulamaları kişisel verileri içerdiği için çok iyi korunmalı ancak bu uygulamaların en popüleri AI.type’ın çevrimiçi veritabanlarının hiç de güvenli olmadığı ortaya çıktı.

Kromtech Security Center’ın ortaya koyduğu bilgilere göre Google Play Store’dan 10 ila 50 milyon kullanıcı tarafından indirilen AI.type uygulaması, veritabanlarından birini korumayı ihmal edince 31 milyon kullanıcının bilgisi açığa çıktı. MongoDB adlı bu veritabanında yer alan 577 GB’lık alanda kullanıcılarının ad, soyad ve konum bilgileri ile e-mail adresleri dışarıya sızdı. Ayrıca uygulamanın ücretsiz sürümünde ise kullanıcıların cihaz modeli, IMEI numarası ve Android sürüm numaralarına kadar birçok detaya ulaşılabiliyor. AI.type kanadından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanırken uygulamanın veritabanlarının da sıkı korunduğu söylendi.