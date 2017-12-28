AK Parti'den Bitcoin Raporu

Son dönemde gündemi oldukça meşgul eden kripto para birimi Bitcoin, devletin üst kademesinin de radarına girdi. AK Parti tarafından hazırlanan “Kripto para, Bitcoin ve Blockchain” raporunda, “Kripto paralara ilişkin en büyük risk, bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanmasıdır" değerlendirmeleri yapıldı.

İktidar partisi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de büyük bir yatırımcı kitlesi bulunan kripto paralarla ilgili çok önemli bir rapora imza attı. Bitcoin başta olmak üzere sanal paraların takip edilmesinin çok zor olduğu ifade edilen çalışmada, bu tür paraların spekülasyonlara açık olduğu vurgusu yapıldı.

El Konulması Çok Zor

AK Parti'nin hazırladığı raporda, kripto paraların bir anda çok büyük değer kaybedebileceği ve bu parala el konulmasının da imkansıza yakın olduğu ifade edildi. "Kripto para, Bitcoin ve Blockchain” konulu raporda, kripto para tanımına da detaylı olarak yer verilmiş. Bitcoin gibi şifreli paraları mercek altına alındığı çalışmada şu ifadelere yer verilmiş:

"Kripto para, internet aracılığıyla kullanılan hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para birimini ifade ediyor. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği için bu adı taşıyorlar. Kripto para birimleriyle kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama yapabiliyor ya da para kabul edebiliyorlar"

Sanal olmalarının yalnızca bilgisayar sisteminde kayıtlı olmasından kaynaklandığı belirtilen raporda, "Bu para birimleri dolar, Euro, TL gibi basılı halde fiziksel olarak bulunmuyor. Değeri, kullanıcıların onu bir değiş tokuş aracı olarak kabul etmelerinden ya da bir emtia gibi görmelerinden kaynaklanıyor" denildi.

Diyanet'in Bitcoin Fetvası

Raporda, Diyanet'in sanal paralara yatırım yapmanın caiz olmadığı yönündeki fetvasına da değinildi.

Diyanet, geçtiğimiz haftalarda resmi sitedeki soru-cevap bölümüne gelen "Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” şeklindeki soruya, kripto para birimlerinin, herhangi bir devlet otoritesininin güvencesi altında olmaması ve kara para aklama için kullanıldığını gerekçesiyle 'caiz değildir' yanıtını vermişti.