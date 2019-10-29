Akarsulardaki Plastik Atık Problemi Hollandalı Mucit Sayesinde Çözülecek

Çevre kirliliğinin çok ciddi boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında en büyük sorunlardan birisi de plastik atıklar. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda 70 yılda yaklaşık 9.1 milyar ton plastik üretildiği ortaya çıktı. İşte haberimizin detayları.

Yeryüzünün devasa bir çöplük haline gelmesi kaçınılmaz sonlardan birisi gibi görünüyor. Üstelik bu alanda yetkili olan kişilerin umursamaz tutumları sorunu daha da kronik hale getirecek. Tüm bunlara ek olarak plastik atıkların toplanması ile ilgili zorluklar işi daha karmaşık hale getiriyor. Hollandalı bir mucit buna farklı bir çözüm buldu.

Akarsulardaki plastik atık problemi büyük ölçüde azaltılabilir

Hollandalı genç mucit, The Ocean Cleanup isimli bir şirket kurdu ve plastik atık problemini tamamen çözmek için hemen çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sonucunda Interceptor isimli bir araç geliştirildi.

Boyan Slat adındaki Hollandalı genç bir mucit daha çok okyanuslardaki plastik atıkları toplamak için çalışmalar yürütüyordu. Şirketin sadece okyanus kirliliği odaklı olması büyük ölçüde eleştirilmesine neden oldu. Slat, ilerleyen dönemlerde nehir ve akarsulardaki plastik atıkları toplamak için de çalışmalar yaptı.

Şirket tarafından üretilen tekne benzeri bu makineler, yaklaşık olarak 700 bin euro maliyete sahip. Çalışmaların daha çok Uzakdoğu Asya ülkelerinde gerçekleştirileceği de ayrıca belirtildi. Peki sizce plastik atıkların toplanması çevre kirliliğini önlemek için ciddi bir etki oluşturacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.