Akbank Erişim Sorunu Düzeltildi

Birkaç gündür sürmekte olan çeşitli problemler nedeni ile bankacılık işlemleri sekteye uğrayan Akbank, erişim sorunu hakkında basın açıklaması yaptı. Konu hakkında olumlu gelişmelerle gelen şirket, yaşanan sorunun düzeltildiğini resmi olarak duyurdu.

Akbank, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler."

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler, ilgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımızın yaptığı çalışmalar neticesinde giderilmiştir. Şu an hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir.

06 Temmuz 2021 tarihinden bu yana süren çeşitli teknik sorunlardan ötürü bankacılık işlemlerine erişemeyen kullanıcılar, yaklaşık üç gün süren problemin ardından hizmete tekrar erişmeye başladı. Sorunun yaşandığı sırada "Müşteri Vefat Etmiştir." gibi hatalarla karşılaşan banka müşterileri, bankanın siber saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda çeşitli endişelere sahipti.

Konu hakkındaki iddiaları değerlendiren Akbank, söz konusu iddiaları yalanlamış ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz. Mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemler;

06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."