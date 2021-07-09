Akbank Kesintisinin İç Yüzü Belli Oldu!

Akbank kesintisi nasıl gerçekleşti? İki gün boyunca süren kesinti sırasında neler oldu? Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, merak edilen sorulara ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil, yaptığı açıklamada, "6 Temmuz 2021’de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir. O günden bu yana tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Akbank Kesintisi Sırasında Neler Yaşandı?

Binbaşgil, Akbank sistemlerinde yaşanan kesintinin nasıl gerçekleştiğini madde madde anlattı.

6 Temmuz 2021 Salı sabahı, ana bankacılık sistemi veri tabanında ve disk yönetim sisteminde bir sorun oluştu. Tüm kanallarımız bundan etkilendi ve tekrarlayan kesintiler yaşanmaya başladı.

Teknoloji iş ortağımız ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılımıyla problemin tespit edilip giderilmesine yönelik çalışmalar hemen başlatıldı.

Gün boyu yapılan bu çalışmalar ile müşterilerimizin işlemleri kısmi olarak gerçekleştirilmiş olsa da hizmet sürekliliği tam olarak sağlanamadı.

Bu nedenle, 7 Temmuz Çarşamba sabah 7.30’da, gün boyu yapılan çalışmaların bütünsel etkisinin yansıtılabilmesi için veritabanı ve disk sistemlerinin bazı konfigürasyonel değişiklikler ile yeniden başlatılmasına karar verildi.

Büyük bir titizlikle ve tekrarlanmaması için kontrollü olarak sürdürülen bu çalışma, gün boyunca devam etti ve kanallarımızda hizmet verilemedi.

Aynı gün 19:15’ten itibaren sistemlerimiz kademeli olarak açıldı ve 23:55’ten itibaren de tüm kanallarımızda müşterilerimize sorunsuz hizmete başlandı. Sistemimiz stabil hale getirildi.

8 Temmuz Perşembe günü normalin 1.5 katı kadar işlem gerçekleştirildi ve sistemimiz her zamanki yüksek performans seviyesinde çalıştı.

Bu sıkıntılı süreçte herhangi bir siber saldırı yaşanmadı ve müşterilerimizin kişisel veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı.

Binbaşgil, "Bu zorlu süreçte tüm ilgili arkadaşlarımız iş ortaklarımız ile birlikte sistemlerimizi kesintisiz hale getirebilmek için aralıksız ve yoğun bir çalışma sergilediler. Ancak sorunun giderilmesi maalesef uzun sürdü" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: