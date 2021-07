Akbank Kullanıcı Bilgileri Dark Web'de Satışa Çıkarıldı!

Akbank kullanıcı bilgileri dark web'e düştü iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi. Twitter üzerinden paylaşılan çeşitli tweet'lerde Akbank müşteri hesap bilgilerinin forumlarda satıldığı belirtildi. Akbank'tan konuyla iligli bir açıklama gelmese de, bankacılık hizmetinin açıldığını belirtelim.

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Akbank, geçtiğimiz günlerde bu yana siber güvenlik konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya. Şirketin ana bilgisayarında yaşadığı sorunlar yüzünden birkaç günlük kesintiler yaşanmıştı. Bu problemler, neredeyse iki gün boyunca Akbank mobil, internet, ATM ve kredi kartlarıyla ilgili tüm işlemlerin durmasına yol açmıştı.

Akbank'ın yaşadığı bu sistemsel arıza ise birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde. Pek çok kullanıcı şirketin hacklendiğini ve hatta saldırının Anonymous'la bağlandığını olduğunu bile iddia etmişti. Fakat Akbank sosyal medya hesaplarından verdiği demeçte yaşanan problemin, ana bilgisayar kaynaklı olduğu dile getirmişti.

Bugün ortaya çıkan bazı iddialar ise Akbank kullanıcı bilgilerinin dark web başta olmak üzere çeşitli forumlarda satışa çıkarıldığını söylüyor. Hem Ekşi Sözlük'te hem de Twitter'da tartışma konusu haline gelen bu iddialar, Akbank müşteri verilerinin 5000 dolardan satışa çıkarıldığı ifade ediyor.

A Threat Actor is selling information allegedly related to 20 million users of @Akbank for $5000.



The data shared by the actor may not be related to the system access problems #Akbank is experiencing, so he seems to be using this as an opportunity to gain popularity. pic.twitter.com/Kbs93ZI7AK