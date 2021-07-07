Akbank Siber Saldırıya mı Uğradı? Yeni Açıklama Geldi!

Akbank'ta dün sabah saatlerinde başlayan sistemsel sorun hala devam ediyor. Sistemsel sorunun yaşanması üzerine Akbank siber saldırıya uğradı iddiası ortaya atılmıştı. Banka, ortaya atılan saldırı iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Akbank Siber Saldırı İddialarına Yönelik Açıklama Yaptı

Dün sabah saatlerinde Akbank'ta büyük bir sorun meydana geldi ve meydana gelen sorun hala devam ediyor. Sistemsel sorunun ortaya çıkmasının üzerine çok sayıda kullanıcının kafasında "Akbank siber saldırıya mı uğradı?", "Akbank durduruldu hatası neden veriyor?" ve "Akbank sistemi neden çöktü?" gibi bazı soru işaretleri oluşmuştu.

Akbank, konu ile açıklama yaparak kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi. Banka tarafından yapılan açıklamada, durumun siber saldırıdan kaynaklandırığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Banka ayrıca yaptığı açıklamada, mağduriyetlerin giderilmesi için alınan önlemleri de paylaştı. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: