Akbank Siber Saldırıya mı Uğradı? Yeni Açıklama Geldi!
Akbank siber saldırıya uğradı iddiası gerçeği yansıtıyor mu? Banka konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar!
Akbank'ta dün sabah saatlerinde başlayan sistemsel sorun hala devam ediyor. Sistemsel sorunun yaşanması üzerine Akbank siber saldırıya uğradı iddiası ortaya atılmıştı. Banka, ortaya atılan saldırı iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
Akbank Siber Saldırı İddialarına Yönelik Açıklama Yaptı
Dün sabah saatlerinde Akbank'ta büyük bir sorun meydana geldi ve meydana gelen sorun hala devam ediyor. Sistemsel sorunun ortaya çıkmasının üzerine çok sayıda kullanıcının kafasında "Akbank siber saldırıya mı uğradı?", "Akbank durduruldu hatası neden veriyor?" ve "Akbank sistemi neden çöktü?" gibi bazı soru işaretleri oluşmuştu.
Türkiye'de Gerçekleşen Siber Saldırıların Sayısı Açıklandı
WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen veriler ile birlikte Türkiye'de gerçekleşen siber saldırıların sayısı belli oldu.
Akbank, konu ile açıklama yaparak kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi. Banka tarafından yapılan açıklamada, durumun siber saldırıdan kaynaklandırığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Banka ayrıca yaptığı açıklamada, mağduriyetlerin giderilmesi için alınan önlemleri de paylaştı. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.
Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşabilirler.
Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.
Mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemler;
06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;
- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.
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