Akbank Uygulaması Çöktü: Kullanıcılar Sosyal Medyaya Akın Etti!

Akbank müşterileri bu sabah saatlerinden beri Akbank mobil bankacılık hizmetlerine erişemiyor. Peki Akbank tarafından açıklama yapıldı mı? İşte detaylar!

Akbank Uygulaması Çöktü: Kullanıcılar Sosyal Medyaya Akın Etti!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Birçok Akbank müşterisi bu sabah saatlerinden beri Akbank mobil bankacılık hizmetlerine erişemiyor. Akbank tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ve Akbank müşterileri sorunun neyden kaynaklandığını merak ediyor.

Hâlihazırda resmî bir açıklama bulunmasa da son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintilere göz atıldığında Akbank'ta bariz bir erişim sorunu yaşandığı görülebiliyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren mobil bankacılığa girmeye çalışan Akbank müşterileri "Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." ve "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarılarıyla karşılaştı.

Akbank Uygulaması Çöktü: Kullanıcılar Sosyal Medyaya Akın Etti!

Sorun Yaşayan Akbank Kullanıcıları Twitter'a Koştu

Mobil bankacılıkta yaşanan bu problem sonrası kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaşadıkları hatayı bildirmeye başladı.

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