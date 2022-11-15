Akbank Uygulaması Çöktü: Kullanıcılar Sosyal Medyaya Akın Etti!

Birçok Akbank müşterisi bu sabah saatlerinden beri Akbank mobil bankacılık hizmetlerine erişemiyor. Akbank tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ve Akbank müşterileri sorunun neyden kaynaklandığını merak ediyor.

Hâlihazırda resmî bir açıklama bulunmasa da son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintilere göz atıldığında Akbank'ta bariz bir erişim sorunu yaşandığı görülebiliyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren mobil bankacılığa girmeye çalışan Akbank müşterileri "Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." ve "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarılarıyla karşılaştı.

Sorun Yaşayan Akbank Kullanıcıları Twitter'a Koştu

Mobil bankacılıkta yaşanan bu problem sonrası kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaşadıkları hatayı bildirmeye başladı.

Sayın @Akbank @AkbankDestek



Yapamıyorsanız bırakın bu işi. Her ayın 15'i ne mobil, ne ATMler çalışıyor. Resmen paramızı gasp ediyosunuz. #Akbank — SenelMuzo 勝利⭐⭐⭐⭐⭐ (@SenelMuzo) November 15, 2022

Ya arkadaş hergün aynı şey. Borsa da acil işlem yapmam lazım ama uygulama açılmıyor. Alacağım kağıtlar tavan oldu bu sırada.. Yetti artık #akbank — Atatürk'ün yolunda (@Mustistanbul) November 15, 2022

Yatırım işlemlerine giriş gerçekleştiremediğim için satış işlemlerinde zararımı kim karşılayacak böyle saçma bişey olur mu ya @Akbank — Çınar Kömüşdoğan (@KomusdoganC) November 15, 2022

Saat 9:30 dan beri sisteminize giriş yapamıyorum ne bu saçmalık? @Akbank @AkbankDestek

Benim zararimi kim karsilayacak — oguz ⚡ (@oguzkpcglu) November 15, 2022