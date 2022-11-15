Akbank Uygulaması Çöktü: Kullanıcılar Sosyal Medyaya Akın Etti!
Akbank müşterileri bu sabah saatlerinden beri Akbank mobil bankacılık hizmetlerine erişemiyor. Peki Akbank tarafından açıklama yapıldı mı? İşte detaylar!
Birçok Akbank müşterisi bu sabah saatlerinden beri Akbank mobil bankacılık hizmetlerine erişemiyor. Akbank tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ve Akbank müşterileri sorunun neyden kaynaklandığını merak ediyor.
Hâlihazırda resmî bir açıklama bulunmasa da son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintilere göz atıldığında Akbank'ta bariz bir erişim sorunu yaşandığı görülebiliyor.
Bugün sabah saatlerinden itibaren mobil bankacılığa girmeye çalışan Akbank müşterileri "Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." ve "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarılarıyla karşılaştı.
Sorun Yaşayan Akbank Kullanıcıları Twitter'a Koştu
Mobil bankacılıkta yaşanan bu problem sonrası kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaşadıkları hatayı bildirmeye başladı.
Sayın @Akbank @AkbankDestek— SenelMuzo 勝利⭐⭐⭐⭐⭐ (@SenelMuzo) November 15, 2022
Yapamıyorsanız bırakın bu işi. Her ayın 15'i ne mobil, ne ATMler çalışıyor. Resmen paramızı gasp ediyosunuz. #Akbank
Ya arkadaş hergün aynı şey. Borsa da acil işlem yapmam lazım ama uygulama açılmıyor. Alacağım kağıtlar tavan oldu bu sırada.. Yetti artık #akbank— Atatürk'ün yolunda (@Mustistanbul) November 15, 2022
Yatırım işlemlerine giriş gerçekleştiremediğim için satış işlemlerinde zararımı kim karşılayacak böyle saçma bişey olur mu ya @Akbank— Çınar Kömüşdoğan (@KomusdoganC) November 15, 2022
Saat 9:30 dan beri sisteminize giriş yapamıyorum ne bu saçmalık? @Akbank @AkbankDestek— oguz ⚡ (@oguzkpcglu) November 15, 2022
Benim zararimi kim karsilayacak
Her ayın 15'inde #akbank ile mücadele etmek gibi bir aktivitemiz oluştu artık, Türkiye'nin en kötü bankası— abdüssamet (@abdssam93325611) November 15, 2022
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