Akdeniz Depremi Twitter'ı Salladı

Akdeniz açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Akdeniz Depremi Twitter'da gündem oldu. Twitter'da şu anda en çok deprem konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremde operatörler çökmüştü ve insanlar yakınları ile iletişim kurmakta zorlanmıştı. İstanbul depreminde çuvallayan operatörler bu kez çuvallamadı ve kesintisiz olarak hizmet veriyor. Twitter'da kullanıcılar depremin çok şiddetli olduğunu dile getirmekte. Umarız ki can ve mal kaybı yaşanmamıştır.

Akdeniz'de gerçekleşen deprem Muğla başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı açıklandı.

Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de hissedilen deprem büyük korkuya yol açtı. Depremin ardından insanlar acil toplanma alanlarını aramaya başladı. Acil toplanma alanı sorgulama işleminin nasıl yapıldığına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Deprem ile ilgili atılan tweeter şu şekilde:

Sabah depremle uyandım Allah kimseye bu korkuyu tekrar yaşatmasın günaydın. #fethiye — ૯Ȥ૭ɿ 🌐 (@karez05) October 3, 2019

Ayaklarımız yerden kaydı, en kötüsü de insanı uykuda yakalaması değil mi? #fethiye — Buket Mert (@bukett_mert) October 3, 2019

Akdeniz'de yaşanan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaşanan deprem hakkında yaptığı açıklamada "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi.

Akdeniz depremi hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.