Akıllanan Telefonlar İnsanları Daha Fazla İncitmeye Başladı

Akıllı telefonların hayatımızı eskiye nazaran daha iyi hale getirdiğini düşünmekten hoşlanıyoruz. Ancak bu durum her koşulda böyle olmayabilir.

2009 Yılında Sıçrayışa Geçti

Akıllı telefonların getirdiği pek çok yenilik var. Bununla birlikte bu cihazların hayatımız için tehlikeli durumlar yaratabileceğini ortaya koyan bazı araştırmalar bulunuyor. Bugün JAMA tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, akıllı telefonların ortaya çıkışı ile artan araba kazası durumlarına dikkat çekiyor. Çalışma 1998 ve 2017 yılları arasında toplanan verileri içeriyor.

Bugünün şartlarında hemen herkes sürüş esnasında mesajlaşmanın ya da herhangi bir şekilde telefona odaklanmanın tehlikeli olduğunu bilir. Ancak bunu günlük hayatta uygulayamıyor olacağız ki, trafik kazalarında telefona bağlı yaralanmalarda ve ölümlerde ciddi bir artış gözleniyor.

Bu, eski nesil telefonların bu sonuçlara yol açmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak 2009 yılından itibaren görülen artış akıllı telefonların dikkatimizi daha çok çektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bununla birlikte demografik yığılıma baktığımızda yaralanmalara sebep olan kazaların yüzde 55,7 oranındaki kısmı 29 yaş altı bireylerden oluşuyor. Ayrıca yaralanmalara sebep olan kazalardaki kadınların oranı ise yüzde 56,3 seviyesinde.