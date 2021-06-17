Akıllı Ampulde Doom Oynadılar: Nasıl Görünüyor?

Akıllı ampulde Doom nasıl oynanır? Ikea'nın akıllı ampulü kullanılarak yapılan yeni bir deney, 90'lı yılların efsane oyununu farklı bir platforma getiriyor.

Next Hack'ten bir grup geliştirici, ilk Doom'un kopyasını ampul üzerine kurmayı ve oynatmayı başardı. 1993 yılında duyurulan efsane oyun, kendisi için yeni bir platform bulmuş gibi görünüyor: Ikea'nın RGB LED akıllı ampulü.

Akıllı ampulde Doom nasıl oynanır?

Next Hack'in son çabası, sadece Doom'u çalıştırmak için değil, aynı zamanda değiştirilmiş versiyonu için de yeterli bilgi işlem gücüne sahip olan bir Ikea akıllı ampulü yaratmaktı. Elbette, söz konusu ampul büyük ölçüde özelleştirildi ve bir tür oyun konsoluna dönüştürüldü. Ancak temel altyapı, yalnızca daha büyük bellek ve küçük bir ses sisteminin eklenmesiyle değişmeden kaldı.

Geliştirici ekip, Doom'un varsayılan olarak gerektirdiğini düşündükleri 160KB+ RAM'in aksine 108KB RAM'in altında çalışmasını sağlamak için özel bir optimizasyon yaptığından bahsediyor. Veri türlerini dönüştürerek önemli miktarda bellek tasarrufu sağladılar. Hatta 5KB RAM'den tasarruf etmek için bellek arabelleğini optimize ettiler. Testlerinin ortaya çıkardığı ilginç şey ise akıllı bir ampulde bile performans, CPU hızından çok flash bellek erişim hızıyla ilgili olması.

Doom'un oynandığı en garip platform bu akıllı ampul değil. Geçen yıl bazı Doom hayranları, oyunun kodunu bir hamilelik testinin küçük ekranında çalıştırmayı başarmıştı. İnanılmaz görünüyordu, ancak elbette ekrandaki görüntü oynanmayacak seviyede düşük çözünürlükteydi.

Hamilelik testi gibi son derece basit bir cihazda Doom'un nasıl oynandığını merak ediyor olabilirsiniz. Geliştiricinin ekstra CPU ve LCD kullanmak zorunda kaldığını ve bu şekilde hamilelik testini basit bir bilgisayara çevirdiğini belirtmek gerekiyor. Elektronik gebelik testinde Doom çalıştırmayı başaran programcı aslında oyunu oynamadığını, sadece videoyu yansıtabildiğini belirtti.

Hamilelik testinde Doom açan geliştirici, "Temelde tek yaptığım bir OLED ekranı ve kendi mikrodenetleyicimi birleştirdim. OLED'i çalıştırmak için kullanabileceğim mevcut kitaplıklar var ve ardından USB üzerinden pikselleri yansıtabilmek için basit bir komut dosyası yazdım" ifadelerini kullanmıştı.

Bir dahaki sefere oyunun hangi absürt cihazda oynanacağını biz de bir hayli merak ediyoruz, çünkü en karmaşık olanlar bile, hamilelik testi gibi, çoktan test edildi. Ancak insanların hayal gücünün sınırı olmadığına inanıyoruz.