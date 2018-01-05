Akıllı Bavul Puppy 1, Peşinizden Ayrılmayacak

Çinli 90Fun şirketi, otomatik olarak sizi takip eden bir bavul tasarladı. Oldukça şık bir görünüme sahip olan Puppy 1 adındaki akıllı bavul, uzaktan kumanda ile çağrılabiliyor.

Şirket, akıllı bavulunun dengede durmasını sağlayan “Gravity Adaptive System” (Yerçekimi Uyarlamalı Sistem) teknolojisinden faydalanmak için iki tekerlekli kendi kendini dengeleyen araçlarıyla bilinen Segway ile ortaklık kurdu.

Puppy 1, otonom sürüş moduna sahip olan ilk akıllı bavul değil: Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve 'dünyanın ilk otonom özellikli bavulu' ünvanını elinde bulunduran Cowarobot R1, düşmelere veya darbelere karşı sahip olduğu sensörlerle de bir hayli dikkat çekmişti.

90Fun, Puppy 1'i 2018 yılı içerisinde satışa sunmayı planlıyor ancak akıllı bavulun fiyatının ne kadar olacağına dair henüz net bir bilgi yok. Öte yandan ürünün, 9-12 Ocak tarihleri arasında ABD, Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2018 Tüketici Elektronik Fuarı'nda sergileneceğini de belirtmeden geçmeyelim.