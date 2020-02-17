Akıllı Bebek Bezleri Ebeveynlerin Kurtarıcısı Olacak

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'den bilim insanları, ıslandığı zaman anneye veya bakıcıya uyarı veren akıllı bebek bezleri yapmayı başardı. Tasarlanan bebek bezleri ıslandığı zaman uyarı vermekle kalmayıp bebeğin kabızlık gibi bir sorunu varsa da ebeveyne anında bunu rapor ediyor.

Bilim insanları, aileler için büyük kolaylık sağlayan ürün tasarımı gerçekleştirdi. Akıllı bebek bezi olarak tarif edilen bezler, bebek tarafından ıslatıldığı zaman aileye uyarı gönderiliyor. Ayrıca bu bezlerin ilk defa yapıldığını söylemek yanıltıcı olabilir.

Akıllı bebek bezleri sistem özellikleri

Bundan kısa bir süre önce farklı firmalar tarafından zilli külot adı altında ıslandığı zaman uyarı veren çeşitli bezlerin yapımı gerçekleştirilmişti. İdrarını tutamayan kişiler için uyarı veren bu bezler, çok fazla tercih edilmişti. MIT’in geliştirdiği bu ürün ise, diğerlerine göre biraz daha ilginç.

RFID adlı bir okuyucu, sistemin ana temelini oluşturuyor. Bezin içerisinde yer alan sensörlü mekanizma, ıslaklık hissettiği zaman karşı tarafa haber veriyor. Bu ıslak yapı mekanizmaya uyarı verip sıvıyı içinde hapsetme özelliğine sahip. Bu sıvıları emmek için kullanılan Hidrojel birçok bez türünde tercih ediliyor. Bu bezlerin kullan-at şeklinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Araştırmacılardan birisi olan Pankhuri Sen, okuyucular sayesinde cep telefonuna veya bilgisayara mesaj geleceğini söyledi. Böylece ebeveynler hızlıca çocuklarından haberdar olabilecek. Sizce bu teknik gerçekten de ebeveynler için kurtarıcı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.