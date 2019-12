Akıllı Bileklik Sayesinde Aldatıldığını Öğrendi

Akıllı bileklikler son zamanlarda özellikle sporla uğraşan ve günlük aktivitelerini takip etmek isteyen insanlar tarafından sıkça tercih edilir oldu. Her ne kadar insanların bu akıllı bilekliklerden beklentileri uyku takibi, kalp atış hızı ve harcanan kalorileri görme gibi şeyler olsa da bileklikler bazen başka şeyler öğrenmenize de yarayabilir. Örneğin Fitbit kullanıcısı bir kadın, akıllı bilekliği sayesinde sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi.

Spor spikeri olan Jane Slater, akıllı bileklik ile aldatıldığını öğrenmesinin detaylarını Twitter'da şu şekilde paylaştı:

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0