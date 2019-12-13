Akıllı Bileklik Sayesinde Aldatıldığını Öğrendi

Akıllı bileklikler son zamanlarda özellikle sporla uğraşan ve günlük aktivitelerini takip etmek isteyen insanlar tarafından sıkça tercih edilir oldu. Her ne kadar insanların bu akıllı bilekliklerden beklentileri uyku takibi, kalp atış hızı ve harcanan kalorileri görme gibi şeyler olsa da bileklikler bazen başka şeyler öğrenmenize de yarayabilir. Örneğin Fitbit kullanıcısı bir kadın, akıllı bilekliği sayesinde sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi.

Spor spikeri olan Jane Slater, akıllı bileklik ile aldatıldığını öğrenmesinin detaylarını Twitter'da şu şekilde paylaştı:

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0 — Jane Slater (@SlaterNFL) 5 Aralık 2019

"Eski erkek arkadaşım yılbaşı hediyesi olarak Fitbit almıştı. Bilekliği çok sevdim. Bilekliklerimizi senkronize ederek birbirimizi motive etmeye karar verdik. Bir gün bileklik sayesinde erkek arkadaşımın gece 4’te fiziksel aktivitesindeki ani artışı görene kadar bilekliği çok seviyordum. Bu hikayenin gerçek olmamasını dilerdim."

Slater’ın açıklamasına göre çift, yeni yılda sağlıklı ve fit kalabilmek için birbirlerine Fitbit aldılar. Bileklikleri eşleştirerek uygulama üzerinden birbirlerinin sonuçlarını görmeyi ve motive olmayı istiyorlardı. Ancak bunun yerine gecenin 4’ünde erkek arkadaşının fiziksel aktivitesinde artış olduğunu gören Slater, bu sayede aldatıldığını öğrenmiş oldu.

Gece yaşanan ve akıllı bileklik tarafından ölçülen fiziksel aktivitede artış, aslında başka sebeplerden de kaynaklanabiliyor. Örneğin, uyurgezerlik ya da kabus görme gibi durumlar da kalp atışlarında artışa neden olabiliyor. Ancak Slater'ın durumundaki gibi tatsız olaylara denk gelmek de mümkün olabiliyor.