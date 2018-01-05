Akıllı Eldiven ile Sanal Dünyaya Hükmedeceksiniz

İrlanda merkezli Design Partners şirketi ile Tyndall Ulusal Enstitüsü ve Waterford Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan akıllı eldiven, sahip olduğu hassas sensörler sayesinde elinizin her hareketini anbean sanal dünyaya aktarabilecek.

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, kullanıcıların da bu alana olan ilgilerinin artmasını sağlıyor. Bununla birlikte hala gelişmeye açık bir sektör olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zira kullanıcıların el hareketlerini tam anlamıyla sanal dünyaya aktarabilecek bir cihaz henüz yoktu; ta ki bir grup araştırmacının beraber tasarladığı akıllı eldivene kadar.

Sahip olduğu hassas sensörler sayesinde kullanıcıların en ufak parmak hareketlerini dahi gecikme olmadan bilgisayara aktarabilen eldiven, sadece oyunlar değil, uzaktan eğitim amacıyla müzisyenler ve sporcular için de kullanılabilecek.

İlk prototiplerinin sanal ortamda cerrahi eğitimi uygulamalarıyla başarılı bir şekilde test edilen cihaz, Ocak ayı içinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2018 fuarında görücüye çıkacak.