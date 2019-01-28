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Akıllı Esrar Makinesi ABD'de Hizmete Açıldı

Akıllı Esrar Makinesi
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

ABD’nin Los Angeles eyaletinde ilginç bir akıllı makine kullanıma sunuldu. Dünyanın ilk akıllı otomatik esrar satış makinesi olarak adlandırılan bu cihaz sayesinde, kenevir ve türlerini tıbbi ya da keyfi amaçla kullananlar istedikleri ürüne kolaylıkla ulaşabilecekler.

Greenbox Robotics firması tarafından geliştirilen ve Greenbox adı verilen bu akıllı makinede, istenilen ürün seçildikten sonra kredi kartı ya da Apple Pay ile ödeme yapmak yeterli oluyor. Ödeme yapıldıktan sonra akıllı makinenin robot eli, seçilen ürünü müşteriye veriyor.

Müşterilerin kimliklerini okuyabilen ve yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını tespit edebilen akıllı Greenbox makinelerinin ilki Los Angeles’ta hizmet vermeye başladı.

Şirketin CEO’su Zach Johnson, ABD'deki Fox11 televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, bu makineyi geliştirmek için ekibiyle birlikte bir yıldan uzun bir süredir çalıştıklarını söyledi.

Daha önce yarım saat süren satın alma işleminin dokunmatik akıllı tasarım sayesinde iki dakikaya indiğini belirten Johnson, insanların yaşamını her alanda kolaylaştıran akıllı makinelerin artık bu alanda da büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

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