Akıllı Esrar Makinesi ABD'de Hizmete Açıldı

ABD’nin Los Angeles eyaletinde ilginç bir akıllı makine kullanıma sunuldu. Dünyanın ilk akıllı otomatik esrar satış makinesi olarak adlandırılan bu cihaz sayesinde, kenevir ve türlerini tıbbi ya da keyfi amaçla kullananlar istedikleri ürüne kolaylıkla ulaşabilecekler.

Greenbox Robotics firması tarafından geliştirilen ve Greenbox adı verilen bu akıllı makinede, istenilen ürün seçildikten sonra kredi kartı ya da Apple Pay ile ödeme yapmak yeterli oluyor. Ödeme yapıldıktan sonra akıllı makinenin robot eli, seçilen ürünü müşteriye veriyor.

The future of cannabis retail is here. Our kiosks are alive and well at Erba Collective. Visit us today for all of your cannabis and CBD needs! 👌🏼🌿💯 https://t.co/0qZD5fiqwC #fox #cannabis #marijuana #vendingmachine #CBD #greenbox