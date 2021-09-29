Akıllı Ev Robotu Amazon Astro Tanıtıldı

Amazon, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış havasına sahip olan akıllı ev robotu Amazon Astro ile karşımıza çıktı. Dikkat çekici pek çok özelliği ile birlikte ev işlerinizde size yardımcı olmayı hedefleyen Amazon Astro, yakın bir zamanda yeni ev arkadaşınız haline gelebilir. Peki bu robotun fiyatı ne kadar olacak?

Amazon Astro Özellikleri Neler?

Yaklaşık 20 KG ağırlığa sahip olan bu akıllı robot, farklı yüzleri tanıyabilme ve odaları ayırt edebilme yeteneğine sahip. Ayrıca 10 inç boyutundaki ekranı bir yüz gibi kullanabilirken, aynı zamanda kullanıcıların etkileşime girebileceği bir ekran olarak kullanılabilmesine olanak sunuyor.

Hemen aşağıdaki resmi tanıtım videosunda da görebileceğiniz üzere Astro, gerçekten işlevsel özelliklere ev sahipliği yapıyor. Örnek bir senaryoda üzerindeki bardak tutucusu sayesinde size içecek getirmesini, dahili kamerası sayesinde evde yokken ocağı açık unutup unutmadığınızı kontrol etmesini sağlayabiliyorsunuz. Evinizdeki diğer akıllı sensörlerle ve araçlarla da etkileşime girebilen Amazon Astro, bu sayede gerçekleştirebileceği işlevlerin listesini epey genişletmiş oluyor.

Her şey mükemmel gibi gözüküyor olsa da, çeşitli iddialar Astro'nun şu anda resmi satışa uygun olmadığını işaret ediyor. Geliştirme sürecinde yer alan isimsiz kaynalar Astro'yu "satışa hazır olmayan bir felaket" ve "saçmalık" olarak tanımlıyor. Bir diğer kaynak robotun merdivenleri dahi iyi bir şekilde idare edemediğini ve fırsat bulursa kendini aşağıya atabildiğini vurguluyor.

Yine kaynaklar robotun oldukça kırılgan olduğundan ve test aşamasındaki pek çok cihazın bozulduğundan bahsediyor. Bu; dikkatsiz yetişkinlerin istemeden tekmeleyebileceği, çocukların dikkatsizce kullanabileceği ve evcil hayvanlar tarafından kolaylıkla saldırıya uğrayabilecek pahalı bir alet için pek de istenmeyecek bir durum.

Tabii ki Amazon bu konu hakkında yaptığı açıklamada iddiaların güncel durumda geçerli olmadığını ve mevcut durumda gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Şirkete göre akıllı ev robotu bugün gerçekten de işlevsel ve iyi bir şekilde çalışır durumda ve iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Astro'nun çıkışı ile birlikte hangi tarafın haklı olduğunu görmüş olacağız. Akıllı ev robotu başlangıçta 999 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak ve satın alımlar davetiye yolu ile yapılacak. Kısa süreli bir tanıtım döneminin ardından modelin fiyatının 1.450 Dolar olarak güncelleneceği de vurgulanıyor.