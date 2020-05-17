Akıllı Gözlük Sektörü Sıcak Daha Da Sıcak Olacak: Apple Yeni Hamle Yaptı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple, akıllı gözlük sektörü ile ilgili çok önemli bir adım attı. Neredeyse her ay firmanın akıllı gözlük geliştireceği ile ilgili haberler çıksa bile, çoğunlukla rafta kaldı. Şimdi ise şirket tarafından alınan bir kararla birlikte, akıllı gözlük çıkış tarihi yakına alındı.

Akıllı gözlükler tıpkı katlanabilir cep telefonları gibi henüz geliştirilme aşamasında diyebiliriz. Neredeyse bütün firmalar gelişmiş teknolojilere sahip akıllı gözlükler çıkarmaya çalışıyor. Bunu yapan sadece akıllı telefon kuruluşları değil. Örneğin Microsoft bundan kısa bir süre önce HoloLens ile akıllı gözlük tanıtımı yapmıştı. Sıra Apple tarafından yapılacak hamleye geldi.

Apple akıllı gözlük teknolojisini erken getirmek istiyor

Giyilebilir teknolojiler alanında Apple hiç şüphesiz önemli bir yere sahip. Özellikle de akıllı saatler konusunda yaptığı tasarımlarla kendisinden bahsettiren firma, akıllı gözlükler ile ilgili de yine eşsiz tasarımlara imza atmak istiyor.

Apple firmasının nasıl bir akıllı gözlük çıkaracağı az çok tahmin edilse bile, zaman konusunda netlik bulunmuyordu. Sosyal medya platformlarında yaptığı doğru tahminlerle bilinen Jon Prosser, “Bu sefer Kuo’ya karşı çıktığıma inanamıyorum… ama yanıldığını düşünüyorum. Apple Glasses Mart-Haziran 2021’i hedefliyor. Ayrıca, onları gördüm. İnanılmaz şıklar. Yakında size de göstereceğim" diyerek hepimizin şaşıracağı bir tarih verdi.

Apple şirketi bundan kısa bir süre önce 2022 yılında gözlüklere yer vereceğini söylemişti. Ancak gelen iddialar şirketin ters köşe yapacağını gösteriyor. Muhtemelen ilk başlarda geliştiriciler bu akıllı gözlükler üzerinde çalışacak. Sonrasında tüm dünyada satışa sunulacaktır. Bakalım akıllı gözlük sektörü daha ne kadar sıcak olacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.