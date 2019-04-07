Akıllı Gözlük Şirketi North, Focals Modeli İçin Yeni Özellikler Tanıttı

Apple gibi şirketlerin, akıllı gözlük şirketlerini satın almaya yönelik girişimlerde bulunması bu sektörün hızlı bir şekilde tırmanacağını gösteriyor. Son olarak Huawei de, akıllı gözlük üreteceğini açıklamıştı ve böylece rekabet iyiden iyiye kızıştı.

Spor tarzında akıllı gözlükler üreten North ise, bu yarışta ben de varım diyenlerden. Özellikle de son modellerinden bir tanesi olan Focals ile önemli bir ivme kazanan şirket; bu ürününü sürekli olarak yenilemeye çalışıyor. Şirket bu modelini kullanan kişilerden; düşüncelerini belirtmeleri için mail atmalarını istedi. Binlerce akıllı gözlük kullanıcısı bu ürünle ilgili taleplerini dile getirdi ve şirket, kısa zaman içerisinde ürüne yeni özellikler kazandırdı.

North Focals modelinin kazandığı yeni özellikler

Ürünün neler yapabildiğini görebilmek için öncelikle bazı teknik özelliklerine bakalım;

Arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilme

Standart gözlük camlarıyla çalışabilme

Alexa tabanlı işlem yapabilme

Navigasyon ve anlık hava durumu iletilebilmesi

Gibi daha birçok özellik, bu akıllı gözlükler tarafından sunuluyor. Şimdi ise tüm bu özelliklere yenileri ekleniyor. Büyük müzik platformlarında; şarkı ile ilgili bilgilerin görüntülenmesi, şarkılar arası geçiş ve ses seviyesi gibi özellikler öne çıkıyor. Kullanılacak bu müzik platformlarının daha çok Spotify olması bekleniyor.

Yeni özellikler elbette bunlarla sınırlı değil. Uber’in destek sunduğu ülkelerde; navigasyon ve taksi hizmeti de alabiliyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede, size en yakın Uber sürücüsü kimse ona mesaj iletiliyor ve böylece uygulamayı açıp kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. North akıllı gözlüklerinin sunduğu bu özellikler sizce yeterli mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.