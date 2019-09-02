Akıllı Hoparlörler Casusluk Yapıyor Olabilir Mi?

Akıllı hoparlörler, günümüzün sürekli gelişen teknolojisinin bir yansıması olarak harika cihazlar gibi görünüyor. Bu cihazlara verdiğimiz sesli komutlar sayesinde kapı kilitleri, ışıklar, televizyon gibi şeyleri kontrol edebiliyoruz.

Hatta akıllı hoparlörler bir şeyler araştırmak, randevu ayarlamak, yemek siparişi vermek gibi daha birçok konuda daha kullanıcılarına yardımcı oluyor. Fakat sürekli olarak sesli komutlarımızı dinleyen bu cihazlara acaba fazla mı güveniyoruz?

Akıllı hoparlör üreticileri bu cihazların casusluk yapmadığı konusunda ısrarcı olsa da, tanınmış teknoloji yatırımcılarından biri olan John Borthwick aynı görüşte değil. Yahoo Finance’a konuşan Borthwick, Google ve Amazon gibi şirketler tarafından üretilen akıllı hoparlörlerin kullanıcılarını gözetlediğine inandığını söyledi.

Son dönemlerde ortaya çıkan bazı haberler de Borthwick’in bu iddiasını destekler nitelikte. Söz konusu haberler Apple, Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin akıllı hoparlörlerinin kayıtlarını analiz ettiğini ortaya çıkardı. Hatta bu şirketlerden bazılarının, analiz etmesi için bu kayıtları başka şirketlerle paylaştığı da söyleniyor.

Borthwick, "Bir kullanıcı olarak ve teknolojiyi seven, teknolojiyi kullanmak isteyen biri olarak, verilerinizin kullanımı konusunda şu anda sahip olduğunuzdan çok daha fazla hakka sahip olmanız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. Borthwick’in görüşlerinin doğru olup olmadığını zaman gösterecek ancak bu açıklamalar, şimdiden kullanıcıların akıllı hoparlörler konusunda daha dikkatli ve daha bilinçli olmasını sağlayabilir.