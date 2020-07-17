Akıllı İstanbul Akıllı Ankara Projeleri Hiç Uzak Değil: Şehirler Akıllanıyor!

Nesnelerin interneti kavramı sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde şehirler akıllanırken aynı zamanda akıllı İstanbul akıllı Ankara gibi projeler karşımıza çıkabilir. Üstelik bu hiç bahsedildiği kadar uzak değil. Hadi gelin bunun nasıl olacağına detaylıca bir göz atalım.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre bugün yüzde 40 civarında olan kent nüfusu, 2050 yılına gelindiğinde yüzde 70 dolaylarına kadar ulaşacak. Kent nüfuslarının tahmin edilenden çok daha fazla artacağı söyleniyor. IoT, yapay zeka ve büyük veri gibi detaylar sayesinde tahmin edilenden çok daha fazla gelişim sağlanabilir. Peki ama nasıl?

Akıllı İstanbul Akıllı Ankara projeleri

Hem Ankara hem de İstanbul şehirleri için kullanılabilecek ilk teknolojilerden birisi Yüz-plaka tanıma ve hız tespiti gibi güvenlik alanlarında olabilir. Böylece güvenlik konusunda büyük bir destek ortaya çıkacaktır. Trafikte ve toplumsal hayatta toplum güvenliği için tehlike arz eden şüpheli durumlar, hemen önlenebilir.

Akıllı şehirler üzerine çözümler üreten şirketlerden Ekin Teknoloji'nin kurucusu Akif Ekin, Türkiye'de bu konuda büyük çalışmaların yapılabileceğini ifade etti. Özellikle de İstanbul ve Ankara gibi şehirler akıllı çözümler konusunda öncü olma imkanına sahip. Bu alanda daha farklı çalışmalar yapmak istiyorlar.

Kırmızı ışık yönetimi, plaka ve yüz tanıma, araçların takip mesafesini tespit etme gibi özellikler akıllı teknolojilerle sunulabiliyor. Ayrıca bu teknoloji, hava kirliliğini de algılayabildiğinden aydınlatma yönetimi ile birlikte enerji maliyetleri yine büyük ölçüde düşürüyor. Sizce akıllı şehirler için üretilen teknolojiler ne tür değişiklikler oluşturabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.