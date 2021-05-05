Akıllı Kulaklık Geliştirildi: Odaklanma Yeteneğini Arttırıyor!

Akıllı kulaklık üretildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji girişimi Neurable tarafından geliştirilen kulaklık, odaklanma yeteneğini üst seviyeye çıkarıyor. Bir proje üzerinde çalışırken odaklanma sorunu yaşayan kişiler için biçilmiş bir kaftan olan kulaklığa ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Akıllı Kulaklık Özellikleri Neler?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji girişimi Neurable, odaklanma kabiliyetini en üst seviyeye çıkaran bir kulaklık geliştirdi. IndyTurk'teki habere göre geliştirilen kulaklıklar, beyinde gerçekleşen elektriksel aktiviteyi analiz ederek odaklanma düzeyini belirleyebiliyor.

Enten olarak isimlendirilen kulaklık, tasarım konusunda diğer kulaklıklara oldukça benziyor fakat işlevsellik konusunda çok büyük bir fark yaratıyor. Ürünün süngerlerinde 16 adet EEG yani elektroensefalogram sensörü bulunuyor. EEG, beyin dalgalarının bazı sinyaller yardımı ile analiz edilip bir ekran vasıtasıyla görüntülenmesi anlamına geliyor.

Kulaklığın süngerlerine entegre edilen EEG sensörü, kullanım esnasında elektrik sinyallerini tespit ediyor. Tespit edilen sinyaller, Neurable tarafından geliştirilen algoritma tarafından yorumlanıyor ve veriler uygulamaya aktarılıyor. Kullanıcılar, söz konusu verilere uygulama üzerinden erişerek zamanlarını daha iyi kullanabilecek.

Android ve iOS platformları için geliştirilen uygulama, örneğin kullanıcının belirli çalma listelerini dinlerken çok daha fazla odaklandığını gösterebilecek. Bunun yanı sıra uygulama, kullanıcının öğle yemeğinden 1 saat önce odaklanma yeteneğinin zayıfladığını tespit ederse kullanıcıya daha erken yemek yemesi için öneride bulunacak. Uygulamanın masaüstü sürümü de çok yakında gelecek.

Enten, kullanıcı bir projeye odaklandığı esnada ortamdaki gürültüyü otomatik olarak engelleyecek. Kullanıcılar, kulaklık ile müzik dinlerken göz kırptığında ya da başını salladığında müziği değiştirebilecek veya duraklatabilecek. Şirket tarafından paylaşılan bu özelliklerin sorunsuz çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor.

Neurable tarafından yapılan açıklamada, "Neurable olarak, Enten'in kullanımını olabildiğince kolay hale getirmek istiyoruz. Muhtemelen zaten kulaklıkla çalışıyorsun. Beiyin dalgası sensörlerini, bir proje üzerinde veya ders çalışırken kullandığınız bir cihaza entegre ederek rutininize ayak uydurmasını kolay hale getirdik" ifadelerine yer verildi.

Neurable tarafından geliiştirilen ürün, IndieGoGo isimli kitlesel fonlama sitesinde kısa süre içerisinde hedeflenen bağış miktarına ulaştı. Ön sipariş veren kullanıcılar, ürüne 2022 yılının mayıs ayında ulaşabilecek.