Akıllı Robot Yıllar Sonra Başbakanı Tanıdı

Rusya’nın Perm kentinde geliştirilen ve uzun süredir üzerinde çalışılan Promobot, 2015 yılından bu yana görmediği Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitriy Medvedev ile karşılaştı. Akıllı robot, uzun yıllardır görmediği eski devlet başkanı şimdinin başbakanını tanımayı başardı.

Morion Dijital Teknoloji Parkı’na gelen Medmedev’i, akıllı robot Promobot karşıladı. Perm kentindeki karşılaşmada karşısında başbakanı gören robot Medmedev’e, "Merhaba Dmitriy Anatolyeviç. Sizle en son 3 yıl 10 ay 6 gün 7 saat 15 dakika ve 40 saniye önce karşılaşmıştık" dedi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunun Promot Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Yujakov, ilk olarak teknoloji parkının açılışında gördüğü robotun Medvedev'i, yüz tanıma sistemi sayesinde kendisini tanıdığını söyledi.

Bir tür karşılama robotu olarak tasarlanan Promobot, yıllar içerisinde gelişerek, çok daha gelişmiş bir hal almıştı. Promobot, artık daha akıllı olduğunu, sadece karşılama robotu olarak değil, danışman, idareci, rehber ve hatta polis memuru olarak da görev yapabildiğini ifade edilmişti.

Kazakistan’da polis

Bir karşılama robotu olmasına karşın, kazandığı yeni yeteneklerle daha farklı işler yapmaya başlayan Promobot, Kazakistan’da polis olarak görev almaya başlamıştı. Bu sözler üzerine gülerek "Umarım silahı yoktur" diyen Medvedev'e yanıt veren Yujakov, robotun suçluların verilerinin tutmak ve yüz tanıma görevleri için kullanıldığını aktardı.

Medvedev daha sonra Promobot'ların kendisi için hazırladığı konseri dinledi. Perm Politeknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan bir yazılım sayesinde robotlardan biri davul, diğeri de org çaldı, bir diğer robot da dans etti.