Akıllı Saat Pazarında Markaların Satış Rakamları Belli Oldu

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl iPhone’larda beklediği satış rakamlarına ulaşamayarak hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak görünüşe göre akıllı saat sektöründe şirketin işleri gayet iyi gidiyor. Strategy Analytics firmasının yayınladığı son rapora göre Apple, akıllı saat sektöründeki yerini korumayı başardı ve pazardaki liderliğini sürdürdü.

Raporda yer alan detaylara göre Apple, 2018’in son çeyreğinde dünya genelinde 9.2 milyon adet Apple Watch satışı gerçekleştirdi. Şirket, 2017’nin son çeyreğinde ise 7.8 milyon adetlik satış yapmıştı. Bu da demek oluyor ki Apple, bir önceki yılın son çeyreğine göre akıllı saat satışlarında yüzde 18’lik bir artış sağladı.

Akıllı saat pazarında liderlik koltuğunda oturan Apple, 2018 yılı genelinde toplamda 22.5 milyon adet satış yaparak dünya genelindeki akıllı saat pazar payının tam yarısına sahip oldu. Aslında tüm bu rakamlar Apple için iyiye işaret olsa da, şirketin global akıllı saat pazarındaki payında bir gerileme olduğu da görülüyor. 2017 yılında global pazarın yüzde 60’ına hakim olan Apple, 2018 yılında ise yüzde 10’luk bir kayıp yaşayarak pazarın yüzde 50’sine hakim olabildi.

Çok sayıda markanın farklı fiyat ve segmentlerde akıllı saatler ürettiği ve sektörde rekabetin giderek arttığı açık bir şekilde görülüyor. 2018 yılında akıllı saat pazarında yüzde 53.5’lik bir büyüme yaşandı fakat aynı yıl içerisinde Apple’ın satış rakamlarındaki artış yüzde 27’de kaldı.

Apple’ın lider olduğu akıllı saat pazarında ikinciliğe Fitbit yerleşti. Rapora göre Fitbit, 2018 yılında toplam 5.5 milyon adet satış rakamıyla birlikte yüzde 12.2’lik pazar payına ulaştı. Apple’ın en büyük rakibi Samsung ise 2018’in dördüncü çeyreğinde 2,4 milyon adet satış yaparak pazarda yüzde 13.2’lik pay sahibi oldu. 2018 yılı genelinde de 5.3 milyon adet satış yapan Samsung, böylece pazarın yüzde 11.8’lik kısmına hakim olarak üçüncü sırada yer aldı.

Markalara Göre Akıllı Saat Satış Rakamları