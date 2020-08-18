Akıllı Saatiniz Virüsten Korunmanıza Yardımcı Olacak

Bildiğiniz üzere yeni tip koronavirüs ile mücadelenin en önemli noktalarından birisi, virüsle enfekte olmuş kişilerin kimlerle temas ettiğini bilmekten geçiyor. Bu noktada Maruz Kalma Bildirim Sistemleri kulllanıcıların tanı konmuş birisi ile yakınlaştığı durumlarda uyarı vererek haberdar edilmesini sağlıyor. Nitekim yeni geliştirmelerle birlikte akıllı saatlerle temas izleme dönemi başlayabilir.

Akıllı Saatler İnsanları Uyaracak!

Görmemiz gereken temel gerçeklerden birisi şu ki, herkes akıllı telefon kullanmıyor. Bu kişilerin temas izleme noktasında akıllı saatlerden faydalanabilmesi önümüzdeki birkaç ayda mümkün hale gelebilir. Bluetooth SIG Ceo'su Mark Powell yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Topluluğumuzun Covid-19 salgınını kontrol altına almada Bluetooth teknolojisinden yararlanmanın yenilikçi yollarını araması inanılmaz derecede ilham verici."

Bu sayede kullanıcılar temas izleme özelliklerinden faydalanabilmek için akıllı saatlerden yardım alabilecek. Şu an geliştirilmekte olan bu özelliğin önümüzdeki birkaç ay içerisinde hazır olması bekleniyor. Öte taraftan bunun akıllı saatlerde kullanıma sunulması daha geç bir takvime ertelenebilir.

Peki siz yapılan bu açıklamalar ve geliştirilen bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı saatler, temas izleme noktasındaki başarıyı artırmada yardımcı olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.