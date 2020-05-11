Akıllı Saatler Covid-19 Tanısı Koymanıza Yardımcı Olabilir mi?

Sunduğu özellikler ile birlikte oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden akıllı saatler özellikle sağlık takibi imkanları ile öne çıkıyor. Bu noktada kalp ritim hızı ölçümü, kandaki oksijen ölçümü ve elektrokardiyografi gibi bazı özelliklere sahip olan akıllı saatler Covid-19 tanısı koyabilmeniz için yardımcı bir araç olabilir mi? Hep birlikte göz atalım.

Akıllı Saatler Covid-19 Hastalığını Tespit Edebilir mi?

Bu soruya karşı verilebilecek en kısa cevap, hayır. Akıllı saatler kendi başına yeni tip koronavirüsü teşhis edemez ve bu konuda sizi uyaramaz. Öte taraftan son zamanlarda akıllı saatlerde görmeye başladığımız oksijen doygunluğu özelliği, SpO2 ya da kandaki oksijen ölçümü olarak da bilinir, bazı detayları sizlere sunabilir.

Temel olarak bir alt solunum yolu hastalığı olan Covid-19, yaygın olarak düşük kan oksijeni belirtileri taşır. Nitekim bu tanı koyabilmek adına tek başına yeterli değildir ve bir kol saati ile yapılabilecek ölçümler çeşitli nedenlerle güvenilir veriler sunmayabilir.

Üreticiler tarafından yapılan açıklamalara ve uyarılara göz attığımızda tüm sağlık sensörlerinin tıbbi bir amaca hizmet etmediğini, herhangi bir hastalığı teşhis etmeyi, tedavi etmeyi, iyileştirmeyi veya önlemeyi amaçlamak için tasarlanmadığını görüyoruz. Üreticiler, tüm bu verilerin yalnızca kişisel referans amaçları ile kullanılmasını öneriyor.