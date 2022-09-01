Akıllı Saatler İçin Önemli Bir Whatsapp Güncellemesi Yolda

Yeni bir WhatsApp beta sürümü çıktı ve bununla birlikte Wear OS 3 akıllı saatleriyle tam uyumluluk geliyor. Bu nedenle Whatsapp'ın beta sürümünü yüklediyseniz yakında bildirim alacaksınız ve akıllı saatinizi kullanarak WhatsApp çağrılarını yanıtlayabileceksiniz.

Ayrıca telefonunuzdaki veya akıllı saatinizdeki ayarlarınızı gözden geçirmeniz gerekmeyecek. Güncellemeyi indirdikten sonra özellik otomatik olarak açılacak.

Şimdilik Yalnızca Gelen Çağrılar Yanıtlanabiliyor

İlginç bir şekilde (ya da ne yazık ki saatiniz aracılığıyla iletişim kurmayı sevenleriniz için) bu özellik şu anda tek yönlü çalışıyor. Saatinizdeki herhangi bir aramada yaptığınız gibi WhatsApp aramalarını yanıtlayabilir ve arayan kişiyle etkileşime girebilirsiniz ancak cihazınızdan bir arama başlatamazsınız. Bunun yerine birisiyle iletişim kurmak istiyorsanız WhatsApp telefon uygulamasını veya farklı bir hizmeti kullanmanız gerekiyor.

Yukarıda bahsedildiği gibi özelliği kullanmak için hem WhatsApp beta'nın en son sürümüne (sürüm 2.22.19.11) hem de Wear OS 3 akıllı saate ihtiyacınız var. Şu anda cihaz listesi oldukça sınırlı ve Samsung Galaxy Watch 4, Montblanc Summit 3 ve yeni piyasaya sürülen Samsung Galaxy Watch 5'i içeriyor. Gelecekte pek çok akıllı saate benzer desteğin gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.