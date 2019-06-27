Akıllı Saatler, Yeni Ekran Teknolojisiyle Daha İnce Olacak

Günümüzde giderek yaygınlaşan akıllı saatlerde OLED ekran teknolojisi kullanılıyor. Ancak 2020 yılından itibaren akıllı saatler daha farklı bir ekran teknolojisiyle gelecek.

OLED ekranların bir sonraki adımı olarak görülen yeni ekranlar Micro LED olarak adlandırılıyor. Mikroskobik derecede küçük LED’leri tanımlayabilen Micro LED teknolojisi, OLED'e göre çok daha ince ve parlak bir görüntü sunuyor.

Telefonlardan farklı olarak akıllı saatler, bilek üzerindeki konumları nedeniyle daha zorlu koşullara maruz kalıyor. Dolayısıyla akıllı saatlerin daha dayanıklı olması ve eneryiji verimli kullanması büyük önem arz ediyor.

Daha Dayanıklı Olacak

Dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı olan, her bir pikseli oluşturan Micro LED’ler, OLED ekranlara göre daha uzun bir kullanım ömrüne sahip. Üstelik Micro LED’lerde, OLED ekranlarda sıkça görülen ekran yanması problemi de ortadan kalkıyor.

Micro LED’ler ile birlikte akıllı saat ekranları daha parlak olacak. Bu sayede gün ışığı altındayken de saatlerin ekranları daha kolay görülebilecek. Bunun yanı sıra, yeni teknoloji ile akıllı saatlerin batarya ömrünün de artması bekleniyor.