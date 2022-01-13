Akıllı Silahlar ABD'de Yeni Bir Dönem Başlatıyor!

Akıllı silahlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Geliştirilen silah ile olası trajik kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki, oldukça önemli bir güvenlik özelliğine sahip olan tabancaların fiyatı ve çıkış tarihi nedir?

Akıllı Silahlar Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Dört yıl önce kurulan LodeStar Works, geçtiğimiz günlerde 9 mm akıllı tabancanın tanıtımını gerçekleştirdi. Kansas merkezli SmartGunz LLC ise geliştirdiği akıllı tabancanın beta testini yaptığını açıkladı. Her iki şirket de bu yıl içerisinde geliştirdikleri ürünlerin satışa sunulmasını umut ediyor.

LodeStar Kurucu Ortağı Gareth Glaser, ebeveynlerinin silahlarını gizlice alıp oynarken yanlışlıkla vurulan çocukların sayısının artması sonucunda akıllı tabanca geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti. Akıllı tabancaların kullanılabilmesi için kimlik doğrulama yapmak gerekiyor. Doğrulama yapılmadığı takdirde tabanca ile ateş edilemiyor.

Üst düzey güvenlik sunan akıllı tabancalar, intiharların sayısını azaltabilir, kayıp ya da çalınan silahları devre dışı bırakabilir. Bu tabancalar ayrıca silahını kaptıran polis memurlarını ve gardiyanları koruyabilir.

Gareth Glaser, büyük ölçekli üretim için ek zorluklar ile karşı karşıya kalınabileceğini fakat yıllarca süren deneme ve yanılmalardan sonra teknolojinin yeterince geliştiğini ve tabancanın içerisinde yer alan mikroelektroniklerin iyi korunduğunun altını çizdi. Glaser, geliştirdikleri ürünü sonunda satışa sunabileceklerini hisssetiğini ifade etti.

İlk akıllı tabanca prototiplerinin çoğu, içerisinde çip yer alan yüzük ya da bileklik ile iletişim kurarak doğrulama işlemi yapıyordu. LodeStar'ın geliştşirdiği üründe hem parmak izi okuyucusu hem de PIN kodu ile doğrulama yer alıyor.

Parmak izi okuyucusu ve PIN kodu, silahların güvenliğini üst seviyeye çıkaracak. Aktarılan bilgilere göre silahlar birden fazla kullanıcı için yetkilendirilebilecek. Örneğin, iki kişi parmak izini tanımlayabilecek ve silahı yalnızca o kişiler kullanabilecek.

SmartGunz tarafından geliştirilen ve şu anda test aşamasında olan akıllı tabancanın fiyat etiketi belli oldu. Sahip olduğu teknoloji ile olası trajik kazaların önüne geçmeyi amaçlayan akıllı tabanca, güvenlik güçleri ve vatandaşlar için farklı fiyatlara sahip olacak. Fiyatlar şu şekilde:

Güvenlik güçleri için akıllı silahın fiyatı: 1795 dolar

Vatandaşlar için akıllı silahın fiyatı: 2195 dolar

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