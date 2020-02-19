Akıllı Telefon Aldı, Cinsel İçerikli Solüsyon Geldi! İşte Detaylar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Elif S. babasının telefonuna gönderilen link üzerinden akıllı telefon siparişi verdi. Ancak akıllı telefon yerine cinsel içerikli solüyon geldi.

Telefonunuza Gelen Her Mesaja İnanmayın!

Piyasada 4.000 TL'ye satılan akıllı telefonu 199 TL'ye satıldığını gösteren mesaja tıklayan Elif S. hayatının şokunu yaşadı. Mesajda yer alan link üzerinden telefon satın almak için başvuru formunu dolduran Elif S. bir kişi tarafından telefon ile arandı ve adres bilgisini verdi. 3 gün sonra evine kargo gelen Elif S. paketi açtığında cinsel içerikli solüsyon ile karşılaştı.

Elif S. yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Babamın cep telefonuna gelen mesajda, 199 liraya akıllı telefon verdikleri yazıyordu. Ben de form doldurdum. Telefonla beni arayıp, ‘Akıllı telefonu 199 liraya veriyoruz. Siparişinizi onaylıyor musunuz?’ dediler. Ben de onayladığımı söyledim. Sonrasında ise telefon yerine solüsyon gönderdiler. 199 lira cazip geldi, telefona da ihtiyacımız olduğu için sipariş verdik. Telefondaki kişiye ‘Dolandırıcılık falan olmasın?’ diye sordum. Bana yasal bir firma olduklarını, kendilerine her şekilde ulaşabileceğimi söylediler."

Elif S. yaşanılanların ardından karakola gittiğini ancak oradaki yetkililerin Tüketici Mahkemesi’ne gitmesi gerektiğini söyledi. Soluğu Derince Kaymakamlığı Tüketici Mahkemesi’nde alan Elif S'ye oradaki yetkililer fatura olmadığı için işlem gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Ben mağdur oldum başka insanlar da mağdur olmasın diyen Elif S., "Ben ağabeyime de söylemiştim. Ağabeyim ‘Ben de sipariş veririm’ dedi. Sonra dolandırıcı olmalarından şüphelenip, vazgeçti” şeklinde konuştu.