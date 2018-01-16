Akıllı Telefon Bağımlılığı, Akademik Başarıyı Düşürüyor

Akıllı telefon bağımlılığı, ne yazık ki çağın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Öyle ki , artık küçük yaştaki çocukların bile ellerinde akıllı telefonlar görür olduk. Konuyla ilgili Belçika'da iki üniversitenin yaptığı araştırma, akıllı telefon bağımlılığının öğrencilerin akademik başarısını düşürdüğünü ortaya koydu.

Ghent ve Anvers üniversitesinde görevli araştırmacılar, ekonomi ve sosyal bilimler bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 700 birinci sınıf öğrencisinin sınav dönemlerinde akıllı telefon kullanma sıklığını mercek altına aldı.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan bulgular oldukça ilginç. Şöyle ki, öğrencilerin her derste ortalama üç, çalışma sırasında ise saat başı iki kere akıllı telefonlarını kullandığı belirlendi. Söz konusu ortalamanın üzerinde telefon kullanan öğrencilerin sınav notlarının, diğer öğrencilere kıyasla yaklaşık 20 puan daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Ortalama aralıkta ya da daha az telefon kullanan öğrencilerin sınavlardan geçme oranı yüzde 70 civarındayken, ortalamanın üstünde telefon kullanan öğrencilerin geçme oranı yüzde 60,6 olarak belirlendi.

Araştırmada görevli uzmanlar, öğrencilerin akıllı telefonlarını daha çok eğlence için kullandıklarını belirtirken, ders ve eğlence arasında sıklıkla gidip gelmenin zihinsel yük ve verimsizliğe yol açtığı söylendi. Söz konusu başarısızlıkların en önemli nedenlerinden biri olarak bu durumu gösteren uzmanlar, akıllı telefon kullanımının azaltılmasında ebeveyinlere çok önemli görevler düştüğünü belirtti.