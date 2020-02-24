Günümüzde artık hemen hemen herkesin akıllı telefonu bulunuyor. Akıllı telefonlar, telefon görüşmeleri yapmaktan daha fazlasını yapmamıza izin veren inanılmaz cihazlardır. Akıllı telefonlar ile internette gezinebilir, oyun oynayabilir, çizimler yapabilir, yüksek kaliteli videolar ve fotoğraflar çekebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gün içerisinde akıllı telefonlar ile çok fazla zaman harcıyoruz ancak belki de akıllı telefonlarımız ile zaman geçirmeye biraz ara vermeyi düşünmeliyiz. Heidelberg Üniversitesi’nde bulunan araştırmacılar, 22’si akıllı telefon bağımlısı olmak üzere 48 kişinin beyin görüntülerini inceledi.

Akıllı Telefon Bağımlılığı, Beyni Fiziksel Olarak Değiştiriyor

Araştırmacılar, MRI makinelerini kullanarak akıllı telefon bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığına benzer şekilde beyni fiziksel olarak değiştirdiğini gözlemledi. Araştırmacılar, bu araştırmayla birlikte akıllı telefon bağımlılığı ile beynin fiziksel değişimi arasındaki ilişkiyi kanıtladı.

Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar, telefon görüşmesinden çok daha fazlasını sunuyor. Akıllı telefonlarda geçirilen zaman gün geçtikçe daha da artıyor ve neredeyse bir günün büyük bir kısmını akıllı telefonlara ayırıyoruz. Bilim insanları, özellikle çocukların gün içerisinde akıllı telefonlar ile bu kadar fazla zaman geçirmesini endişe verici buluyor. Bu sebeplerden dolayı Apple ve Google gibi teknoloji şirketleri, kullanıcıların akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda harcadıkları zamanı azaltmaya yönelik bazı özellikler tanıttı.