Akıllı Telefon Bağımlılığı Hakkında Önemli Detaylar Ortaya Çıktı!

Teknoloji bağımlılığı uzun zamandır tartışılan bir konudur ancak devam eden araştırmalar sayesinde, bu konu hem uzmanlar hem de ebeveynler tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandı.

Common Sense Media'nın (CSM) yakın tarihli bir raporuna göre, ebeveynler akıllı telefonlarında harcadıkları zaman konusunda birkaç yıl öncesine göre daha çok endişe duyuyor. Gençler ise, kendilerinin akıllı telefon kullanımı konusunda 2016 yılında duydukları endişeden daha az endişe duyuyor.

CSM’in paylaştığı detaylara göre, 2016 yılında ebeveynlerin yüzde 29’u mobil cihazlarında çok fazla zaman geçirdiklerini düşünüyordu ancak bu oran günümüzde yüzde 52’ye yükseldi. Mobil cihazlarında çok fazla zaman geçirdiğini düşünen gençlerin oranı ise 2016’da yüzde 61 iken, günümüzde bu oran yüzde 39’a düştü.

Uykuyu da Olumsuz Etkiliyor

Gençlerin, ebeveynlerinin akıllı telefon kullanımından memnun olmadığı da ortaya çıktı. 2016 yılında gençlerin yüzde 28’i ebeveynlerinin akıllı telefonlarında çok fazla zaman geçirdiğini düşünürken, günümüzde bu oran yüzde 39’a yükseldi. Ayrıca, ebeveynlerin yüzde 54’ü ve gençlerin yüzde 58’i, günde en az bir defa mobil cihazları tarafından dikkatlerinin dağıtıldığını söylüyor.

Daha endişe verici olan şey ise, her iki grubun da gece boyunca cihazlarını yakınlarında tuttukları ve gençlerin yaklaşık üçte birinin telefonlarını yataklarında da kullandıklarını söylemesi oldu. Her 4 ebeveynden 1’i, geceleri en az bir kez uyanarak telefonlarına baktığını söylerken (saati kontrol etmek dışında), her 3 gençten 1’i de aynı şeyi yaptığını söyledi.