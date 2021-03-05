Akıllı Telefon Bağımlılığı ile ilgili Uzmanlardan Öneri Geldi

Akıllı telefon bağımlılığı hakkında uzmanlar öneride bulundu. 18-30 yaş arası 1000'den fazla kişinin akıllı telefon kullanımı incelendi ve araştırmanın sonuçları açıklandı.

Akıllı Telefon Bağımlılığı Nasıl Yenilir?

Independent'in aktardığı habere göre, Frontiers Psychiatry adlı psikiyatri dergisinde yayımlanan yeni araştırmada akıllı telefon bağımlılığını belirlemek için 10 soru yöneltilen kişilerin yüzde 40'ının telefonlarına bağımlı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırma sonucuna göre, telefonlarını uzun süre kullanan kişilerin uyku kalitesinin düşük seviyede. Yine araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar akıllı telefon kullanımı uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor.

Uzmanlar akıllı telefon bağımlılığını yenmek için telefonlarda yer alan gri modun açılmasını tavsiye ediyor. Gri modu aktif etmek için telefonların ayarlar bölümünden renk seçeğine gidilmesi gerekiyor. Renk seçeneğinden işlemler yapılıyor. Uzmanlar ayrıca elektronik cihazdan gelen ışığın melatonin seviyesini etkileyebileceğini açıkladı.

Melatonin uyku hormonu olarak biliniyor. Melatonin, genellikle geceleri epifiz bezi tarafından salgılanan bir hormon ve uzun süredir uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendirilmekte. Sizler akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Türkiye’deki Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Statista, 2019 yıl sonu verilerinden elde etitği bilgiler ile beraber Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkenin akıllı telefon kullanıcı sayısını açıkladı. Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkeler listesinin ilk sırasında dünyanın 1 milyar 439 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkesi olan Çin yer alıyor. Yayımlanan verilere göre Çin’de toplamda 851 milyon kişi akıllı telefona sahip. Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında bulunmuyor. Listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. 1 milyar 366 milyonu aşkın nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 346 milyon kullanıcı bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 260 milyon kullanıcı sayısı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.