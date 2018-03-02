Akıllı Telefon Bağımlılığına Light Phone Çözümü

Elimizden düşürmediğimiz, her boş kaldığımızda kontrol ettiğimiz akıllı telefonlar, bir tür bağımlılık haline dönüşmeye başlamışken, Kickstarter üzerinden Light Phone ismiyle bir proje başlatılmış ve telefon teknolojisini başladığı yere döndürmeyi amaçladıklarını açıklamışlardı. Bugün ise Light Phone serisinin yeni modeli Light Phone 2 duyuruldu.

2014 yılında fikir destekleme platformu Kickstarter üzerinde başlatılan Light Phone projesi, telefonlardaki akıllı özelliklerin hepsini ortadan kaldırarak, sadece telefon olarak kullanma düşüncesiyle ortaya çıkmıştı. Minimalist tasarımıyla oldukça beğenilen telefon, aldığı destekten sonra piyasaya çıkabilir hale gelmiş ve oldukça tutulmuştu.

İlk girişimlerini geliştirerek sürdürmek isteyen yapımcılar, bugün itibarıyla Light Phone 2 adını verdiklerini yeni ürünlerini tanıttılar. Avuç içine sığabilen minimalist “aptal telefon” olarak adlandırılan Light Phone 2’nin, ilk telefonun 50 ülkede 10.000’den fazla satmasıyla birlikte düşünülmeye başlandığı ve ikinci telefonun da bir o kadar tutulmasının beklendiği kaydedildi.

İkinci telefonda arama yapmayla birlikte mesaj atma, çalar saat, fiziksel düğme gibi özellikler bulunduğu vurgulanırken, böylece daha komple bir telefonun ortaya çıktığı ve kullanıcılar için daha avantajlı hale geldiği de söylendi. 4G LTE bağlantı ve USB-C şarj gibi ekstra özellikleri de bulunan telefonun 400 dolardan yani 1500TL’den satılacağı belirtilirken, ön sipariş sırasında 250 dolar fiyat etiketiyle satın alınabileceği belirtildi.