Akıllı Telefon Bataryaları Çağ Atlayacak

Bugünün koşullarında akıllı telefon bataryaları günlük ihtiyacımızı karşılayacak düzeye ulaşmış olsa da hala yeterli bir performans sunamıyor. Ancak sorun etmeyin, yakın gelecekte bu durum değişecek gibi gözüküyor.

Beş Güne Kadar Dayanacak!

Monash Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar batarya ömrü için olumlu katkılarda bulunacak yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Bu nasıl yapılacak diye merak ediyorsanız uzmanlar Lityum Sülfür teknolojisinde birleşmiş gibi gözüküyor. Ayrıca bu teknolojinin kullanıldığı bataryaya sahip bir elektrikli aracın tek şarj ile 1,000 km yol alabileceği de söyleniyor.

Bununla birlikte Lityum Sülfür'ün su bazlı bir teknoloji olması üretim maliyetleri için de olumlu bir durum oluşturuyor. Yani daha uygun fiyata çok daha uzun batarya ömrü elde edebilmemiz mümkün olabilir.

Araştırma bulguları bu ayın başında Science Advances dergisinde yayınlandı. Bataryanın üretim süreci için bir patent alındı ve hatta araştırma geliştirme merkezinin kurulumu tamamlandı. Bu teknolojinin geliştirilmesinde bir sonraki adım bu sene içerisinde yapılacak testleri kapsıyor.

Şimdi biliyoruz, bu haberler yıllardır yapılıyor diyeceksiniz. Hatta ismini bir süredir sık sık duymaya başladığımız grafen batarya da bunun en büyük örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bilmeniz gereken şey bataryanın çok hassas bir teknolojiyi içeriyor olması.

Yani, batarya geliştirmesi sırasında güvenlik çok önemli ve bunun için pek çok test yapılıyor. Geniş standartlar göz önüne alındığında bu testlerin gerekli şartların hepsini karşılaması gerekiyor. Sonuç olarak sağlık ile oyun olmaz. Yıllardır duyduğumuz bataryalar teorik olarak çok verimli çalışıyor olsa da, bazı şartları karşılamıyor ve bu da onların geliştirilmesi için daha uzun zamana ihtiyaç duyuyor.

Nitekim bu haberde bahsettiğimiz teknoloji için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da bunu ilk kim başarabilirse elektronik teknolojisinde köklü değişikliklere sebep olacaktır.