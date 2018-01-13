Akıllı Telefon Ekranının Kırılmasına Elveda!

Koreli araştırmacılardan oluşan bir ekip, Elastomer adı verilen yeni bir madde geliştirdi. Bu madde kırılmış akıllı telefon ekranını sadece 30 dakika içerisinde düzeltebiliyor. Ekrandaki çatlamaları, çizikleri giderebilen elastomer, gitgide güçsüzleşen akıllı telefon ekranları için harika bir çözüm sunacak gibi gözülüyor.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla trend haline gelen ve pek çok üreticinin kullandığı 18:9 (çerçevesiz ekran) güzel yanlarının dışında tabiki bazı olumsuzlukları da getiriyor. Galaxy S8 veya iPhone X gibi önde gelen akıllı telefonlara bakarsak ekranlardaki camın yeniden şekillendiği çok açık. Tasarımsal anlamda göze hitap eden bu ekranlar maalesef ufak bir düşmede bile tuzla buz olabiliyor. Bazı şirketlerin bu anlamda kılıfları veya ekran korumaları olsa da camın alüminyuma kıyasla hasara karşı daha hassas olduğunu belirtmek gerekiyor.

İşte Kore Kimyasal Teknoloji Araştırma Enstitüsünden bir araştırmacı ekibi bu soruna karşı bir madde geliştirdi. Elastomer adında olan bu madde, oda sıcaklığında kendini yenileyebiliyor. Yani cihazın ekranına yerleştirilecek elastomer maddesi sayesinde kırıkların, çatlamaların tarihe karışabileceği ifade ediliyor. Şu anki ekran hassasiyetinin iki katına kadar koruma sağlayabilen elastomerin şimdilik ticari açıdan sorunları olduğu ifade ediliyor.

Koreli ekip yaptığı açıklamada, "Elastomer otomatik olarak herhangi bir dış çatlağı 30 dakika içinde eski haline getirebiliyordu" dedi. Ancak elastomerin ticari olarak kullanılmasının mümkün olmadığını belirten ekip, gelecek yıllardaki telefonlarda bu maddeyi görebileceğimizi aktardı.