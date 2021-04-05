Akıllı Telefon Fiyatları Düşmeyecek!

Akıllı telefon fiyatları ile ilgili düşüş bekliyorsanız üzücü bir haberimiz var. Sektör temsilcileri, yerli üretimin orta ve üst segmentte fiyat değişikliği yaratmayacağını belirtiyor.

Akıllı Telefon Fiyatları Düşecek Mi?

Yerli üretim akıllı telefonların ilerleyen günlerde satışa çıkması beklenirken orta ve üst segment akıllı telefonların fiyatlarında bir değişikliğin olmayacağı açıklaması geldi.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, teknoloji şirketlerinin Türkiye’deki üretimlerinin piyasaya çıkmasıyla yalnızca giriş seviyesi telefonların fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Turnacı, Dünya.com'a yaptığı açıklamada fiyatlar ile ilgili şunları söyledi:

"Organize perakendeye henüz yansımamış olabilir, ancak özellikle bayilerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda mart ayının ortasında satışlar frene bastı, yavaşladı. Vatandaşımız ihtiyacını erteliyor. Ancak Türkiye’de şu an yalnızca giriş seviyesi modeller üretilecek. Orta ve üst segment ihtiyacı olan vatandaşın beklemesine gerek yok. Burada fiyatlar değişmeyecek. 2021’de pazarda yüzde 5’lik büyüme yanaşabilir. Alt segmentte ürün seçenekleri çoğalacak, rekabet ortamında bu durum fiyatlara da yansıyacak. Şu anda 2 bin 500 - 3 bin TL arasında satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları gerilemeye başladı"

Telefon Satıcısından Açıklama

Doğubankİş Hanı’nda cep telefonu satıcısı Mürsel Yılmaz da, müşterilerin yerli telefonlara ilgisinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaş fiyatların tüm gruplarda düşmesini bekliyordu. Bu beklentiyle ihtiyacını erteledi, şimdi piyasaya çıktıkça alımların başlamasını bekliyoruz. En çok Xiaomi soruluyor” dedi. Karaköy’de telefon bayii yetkilisi Selahattin Düzduman ise, “Biz yerli öneriyoruz. Şu anda elimizde Samsung ve Oppo var. Diğerleri de yolda. Oppo’nun yerli modelinde fiyat beklentinin üstünde kaldı. En ucuzu piyasa ilk çıkan model olan Samsung. Satışların nisanda artmasını bekliyoruz"

Sizler akıllı telefon fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni bir akıllı telefon almak için fiyatların düşmesini bekliyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!