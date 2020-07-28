Akıllı Telefon Fiyatları Düşüşe Geçebilir Mi?

Akıllı telefon fiyatları son dönemlerde en çok tartışılan konular içerisinde yer alıyor. Özellikle de ikinci el araç fiyatlarıyla sık sık aynı kulvarda değerlendiriliyor. Peki ne olduda akıllı telefon fiyatlarında böyle bir fiyat değişimi yaşandı? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Akıllı telefon ücretleri ile ilgili kesin değirlendirmeler yapmak için öncelikle fiyatların neden bu kadar fazla yükseldiğini anlamak gerekiyor. Bunun en önemli üç nedeni olduğunu söylemek mümkün. Öncelikle akıllı telefon fiyatları neredeyse tamamen dövize endekslidir. Yani döviz fiyatları her arttığında akıllı telefonlarda da benzer yükselişler meydana geliyor.

Akıllı telefon fiyatları hangi nedenlere bağlı değişiyor?

Akıllı telefonların ücretinde artışa neden olan çeşitli faktörler mevcut. Bunlardan birisi de cihaz fiyatlarında yapılan artışlar. Normal şartlarda herhangi bir ürün ne kadar çok piyasada bulunursa o kadar düşük fiyatlı olur. Ancak akıllı telefon için böyle birşeyden bahsetmek mümkün değil. Rekabet arttıkça akıllı telefon üreticileri fiyatları daha fazla arttırıyor.

Akıllı telefonlar konusunda ücret artışını en çok arttıran diğer önemli etken, vergilerdir. Vergiler her artış gösterdiğinde aynı zamanda akıllı telefonlar için verilen miktar da artış gösteriyor. Özellikle de son dönemlerde Türkiye’de çok ciddi bir vergi artışı yaşandığı düşünülürse, fiyatlarda da benzer bir yükseliş meydana gelecektir.

Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulursa yaklaşık olarak en az 320-580 TL arasında fiyat artışı meydana gelecektir. Tabi alınan akıllı telefona göre fiyat artışı değişecektir. Peki sizce akıllı telefonlar daha başka hangi nedenlerden dolayı fiyat artışına uğruyor. Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.