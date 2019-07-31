Akıllı Telefon Fiyatları Neden Yükseliyor?

Dünya genelinde her şeyin pahalı olmaya başladığı günümüzde, akıllı telefonlar da bundan payını alıyor. Daha önceden aşırı derecede kredi bolluğu nedeniyle büyük teknoloji üreticileri çok zorlamadan kredi alabiliyordu. Ancak şu anda bu durum biraz daha zorlaştı. İşte haberimizin detayları.

Mali raporların açıklayan büyük şirketlerin durumu hiç iç açıcı değil. Örneğin son olarak Sony, kendi akıllı telefon biriminde zararla karşılaştı ve Apple yine iPhone satışlarında önemli bir gerilemeye maruz kaldı. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, akıllı telefon üreticilerinin gerçekten zor zamanlar geçirdiğini söyleyebiliriz.

Peki bu fiyat yükselişi neyden kaynaklanıyor?

Akıllı telefon finans uzmanları, yaptıkları değerlendirmelerde genellikle bunu çok ciddi bir rekabet olmasına bağlıyor. Özellikle de Asya piyasalarında gerçekten de tutunması çok zor bir rekabet koşulu bulunuyor. Bu koşulları atlabilen şirket sayısı ise çok az.

2020 yılında tanıtacağı iPhone modellerinde satışlardan doğacak zararı karşılamak için fiyat artışına gidecek olan Samsung ise yine aynı şekilde Avrupa ve ABD piyasasında tutunabilmek için fiyatları arttıracak.

Akıllı telefon fiyat artışının bir diğer önemli nedeni ise kredilerin sekteye uğraması. Daha önceden bol miktarda bulunan krediler, artık piyasada çok fazla bulunmuyor. Son olarak Dünya genelinde büyümenin yavaşlaması ise, bundan etkili olan üçüncü neden. Peki sizler de akıllı telefon fiyatlarını yüksek buluyor musunuz?