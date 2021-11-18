Akıllı Telefon Hackleme Girişimlerini Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Akıllı telefon hackleme girişimleri nasıl engellenir? Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, mobil cihazlarda yapılan yaygın hataları ve kullanıcıların verilerini nasıl koruyabileceğini açıkladı. Günal tarafından paylaşılan bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

Akıllı Telefon Hackleme Nasıl Engellenir?

Herkese açık Wi-Fi ağlarına dikkat edin. Güvenliği düşük şifreler kullanmayın. Güvenlik çözümü kullanın.

Özellikle son yıllarda internet kullanıcılarının neredeyse tamamının gündeminde siber saldırılar yer alıyor. Öyle ki mobil kullanıcıların %61'lik kısmı geçtiğimiz yıl en az 1 kere siber saldırıya uğradığını belirtti. Akıllı telefonların en az bilgisayarlar kadar siber saldırganların hedefinde olduğunu ve %100 güvenli olmadığını belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, mobil cihazlarda yapılan 3 yaygın hatayı ve kullanıcıların verilerini nasıl koruyabileceğini paylaştı.

1. Herkese Açık Wi-Fi Ağlarına Dikkat Edin

Son yıllarda hemen hemen her yerde ücretsiz internet mümkün hale geldi. Herkese açık olan bu Wi-Fi ağları bazı durumlarda oldukça güvensiz olabiliyor. Bir Wi-Fi ağı, ağa katılmak için parola istemediğinde düşük güvenlikli sayılır çünkü herkes katılabilir ve siber suçlular katılan herkesin cihazına erişim sağlayabilir.

Daha kötü bir senaryoda ise bu saldırganlar kimlik bilgilerinizi, kredi kartı verilerinizi veya başka kişisel bilgilerinizi çalmak için tuzak olarak ücretsiz bir Wi-Fi ağı kurabilir. Bu ağlara katılarak siber saldırganların kucağına düşmüş olan kullanıcıların bu gibi durumlardan korunmak için bir VPN kullanması, şifresiz ağlara katılmamaya özen göstermesi ya da direkt bilinmeyen hiçbir ağa katılmaması gerekiyor.

2. Güvenliği Düşük Şifreler Kullanmayın

Bir siber güvenlik şirketinin mobil cihaz kullananlarla gerçekleştirdiği bir ankete göre, katılımcıların %8’i "0000", "1111", "2222", "3333" gibi basit şifreler tercih ettiğini, %8’inin ise "1234" gibi birbirini tekrarlayan şifreler kullandığını gözler önüne serdi. Katılımcıların %11’lik kısmı akıllı telefonlarına parola bile koymadığını belirtti.

Tahmini kolay bir şifre kullanmak cihazları savunmasız bırakırken, siber saldırganların da erişimini kolaylaştırıyor. Bu nedenle mutlaka bulunması zor, karışık, en az 1 büyük, 1 küçük harf ve bir sembol içeren şifreler kullanmaya özen gösterilmelidir.

3. Güvenlik Çözümü Kullanın

Kötü amaçlı yazılımların özellikle Android cihazlarda ciddi tehlike yaratabildiğine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, Truva Atı, takipçi yazılımlar, casus yazılımlar ve ekran kilitleyiciler gibi birçok tehdide karşı savunmasız olan bu cihazlarda bir güvenlik önlemi alınmasının ciddi önem arz ettiğini ifade etti.

iOS işletim sisteminin Android cihazlardan daha güvenli görünse de bu durumun kullanıcıların yüzde yüz güvende olduğu anlamına gelmediğini de belirten Günal, IOS kullanıcılarının da hesaplarının ele geçirilme, dinlenme, dolandırıcılık ve kimlik avına maruz kalabileceğini açıkladı.

Günal, bu nedenle kullanılan cihazların işletim sisteminin ne olursa olsun, mutlaka bir mobil güvenlik uygulaması ile korunması gerektiğini, bu tür uygulamaların kişisel verileri koruyabileceğini, olası bir güvenlik açığı durumunda uyarı verebileceğini ve hangi platformdaki hesap şifrelerinin değiştirilmesi gerektiğini kullanıcılara bildirebileceğini söyledi.

Akıllı telefon hackleme girişimi ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda yer alan yaygın hataların yapılmaması oldukça büyük bir öneme sahip.