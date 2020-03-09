Akıllı Telefon Havaalanında Alev Alarak Patladı!

Li-ion (lityum iyon) piller ile donatılmış olan elektronik cihazlar bazı durumlarda ani aşırı ısınma sorunları ile gündeme gelebiliyor ve bu durum genellikle istenmeyen durumlar ile sonuçlanıyor. Bunun son örneği Johannesburg OR Tambo Uluslararası Havaalanı içerisinde gerçekleşti.

Kendi Kendine Alev Aldı

News24 tarafından yapılan habere göre 29 yaşındaki kişi havaalanında iken cebinde bir sıcaklık hissetti ve kısa süre içerisinde kıyafetleri alev aldı.

Cebimde oldukça yüksek bir sıcaklık hissediyordum ama bunun normal olduğunu düşündüm. Telefonum günlük kullanım sırasında da ısınıyor ancak patlayabileceğini düşünmemiştim. Şok oldum ve ne yapacağımı bilmiyordum. Çok çok korktum.

News24 söz konusu patlamanın powerbank kaynaklı olduğunu düşünse de diğer kaynaklar bunun akıllı telefondan kaynaklandığını işaret ediyor. Bilindiği kadarıyla cihaz o sırada powerbank ile şarj ediliyordu. Olayı yaşayan kişi cihaz alev aldığı sırada pantolonunu çıkardığı için herhangi bir yanık ile karşılaşmadı.

Bu tip bir sorun ile karşılaşmamak için orijinal cihazları ve aksesuarları tercih edin ve hem kullanım hem de şarj sırasında cihazınızı güvenli noktalarda bırakın.