Akıllı Telefon için Milyarlarca Türk Lirası Harcadık

2019 yılının ilk yarısına ait küresel akıllı telefon satışları açıklandı. Türkiye, söz konusu satışlarda yüzde birin altında paya sahip.

İlk Yarıda 11 Milyar TL Harcadık

Akıllı telefon satışları son yıllarda düşme eğilimi gösterirken, hala yüksek hacimli bir pazar olması ile öne çıkıyor. Geçtiğimiz yarıda küresel akıllı telefon satışları yaklaşık 210 milyar euro olarak gerçekleşti. Türkiye bu pazarda 1,8 milyar euro (günümüz kuru ile yaklaşık 11,1 milyar TL) hacim ile yüzde 0,86 oranında bir pay edindi.

Bununla birlikte genel araştırmaya baktığımızda kullanıcıların yüksek özellikli akıllı telefonlara doğru yöneldiğini görüyoruz. Rapora göre çoklu kamera kurulumuna, yüksek işlemci performansına, yüksek RAM ve depolamaya sahip modellere yönelik ilgi yükselmekte.

Dünya genelinde ilk yarıda tüketici elektroniğine harcanan paranın yüzde 42'si akıllı telefonlara ayrıldı.

Bulunduğumuz ikinci yarıda pek çok marka yeni modellerinin tanıtımını yaptı. Apple, Samsung, Xiaomi gibi markaların yaptıkları tanıtımlarla birlikte satışların ilk yarıya göre daha iyi olacağını ve artış göstereceğini söyleyebiliriz. Yine aynı rapora göre ilk yarıda 210 milyar euro hacminde gerçekleşen satışlar, ilk yarıyı yüzde 15 farkla geçecek.