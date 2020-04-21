Akıllı Telefon ile Temas İzleme Sistemi Büyük Bir Sorunla Karşı Karşıya!

Covid-19 ile mücadele kapsamında bir araya gelen Apple ve Google salgının yayılım hızını yavaşlatabilmek adına temas izleme sistemi üzerinde ortak çalışmalara başlamıştı. Buna karşın akıllı telefon ile temas izleme sistemi sanıldığı kadar işlevsel olmayabilir.

Akıllı Telefon ile Temas İzleme Nasıl Yapılacak?

Apple ve Google tarafından geliştirilen sistemde temel olarak Bluetooth teknolojisinden faydalanacak. Hastalıkla enfekte olmamış kişiler, enfekte olmuş kişilerle yakın bir alanda bulunduğu zaman sistem, bu kullanıcıları uyararak konu hakkında bilgilendirme yapacak.

Söz konusu sistemin batarya ömrüne karşı ciddi etkilerinin olmaması adına Bluetooth Low Energy çipinden faydalanacağı biliniyor. Buna karşın Counterpoint Research tarafından yayınlanan araştırmaya göre bu çipler, günümüzde kullanılan akıllı telefonların yaklaşık yüzde 25 oranındaki kısmında yer almıyor.

Tabii buna ek olarak yine kullanılmakta olan 1,5 milyar adet akıllı telefon sahip olduğu eski özellikler nedeniyle bu sistemden yararlanamayacak gibi gözüküyor. Bu da çok ciddi bir kitlenin oyunda saf dışı kalacağı anlamına gelirken, sistemin ne kadar verimli olabileceği sorusu gündeme geliyor.

Buna karşın her durumda sistemin pek çok faydasının olduğunu ve hala geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu, ilerleyen dönemlerde eğriyi düzleştirebilmek adına önemli bir adım olabilir.