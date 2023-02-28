Akıllı Telefon İthalatında Gözetim Kapsamı Değişikliği!

Akıllı telefon ithalatıyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla birlikte 2020 yılından bu yana yürürlükteki gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

İthalatta gözetim uygulamaları akpsamında, akıllı telefonlar ile alüminyum silindir kapaklarının ithalatında 2020 yılından bu yana uygulanmakta olan CIF kıymeti yani mal bedel, sigorta ve navlunda yeni bir değişikliğe gidildi.

Gözetim Uygulaması Kapsamında Önemli Değişiklik

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı değişiklik kararı, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ başlığı altında Resmî Gazete'de yayınlandı.

Bugün Resmî Gazete'de yayınlanan 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle, daha önce adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak değiştirildi.

Değişiklik 28 Mart'tan itibaren yürürlükte olacak.