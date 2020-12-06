Akıllı Telefon Kamerasıyla COVID-19 Testi Yapılabilecek

Araştırmacılar tarafından yayınlanan son çalışmada akıllı telefon kamerasıyla COVID-19 testi yapılabileceği belirtiliyor. CRISPR tabanlı bir COVID-19 testi geliştiren uzmanlar, testlerin daha ucuza mal edilebileceğini söylüyor.

COVID-19 salgınıyla mücadele etmenin ve ülke genelinde toplulukları tamamen kontrol altına almanın önündeki en büyük engellerden biri, testlerin hızlı bir şekilde yapılamıyor olması. Kimin enfekte olduğunu hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi ise virüsün potansiyel yayılımı ve tehdidi hakkında daha çabuk kontrol alınması anlamına geliyor.

Fakat Cell bilim dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada; Gladstone, UC Berkeley ve UCSF ekibi, akıllı telefon kamerası kullanan ve 30 dakikadan kısa sürede doğru sonuçlar elde edebilen CRISPR tabanlı bir COVID-19 testi geliştirdi.

Gladstone Viroloji Enstitüsü direktörü Dr.Melanie Ott, "Bilim camiası için sadece testi artırmak değil, aynı zamanda yeni test seçenekleri sağlamak da acil bir görevdi" dedi ve şöyle devam etti: "Geliştirdiğimiz bu teknoloji, COVID-19'un yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olmak için hızlı ve düşük maliyetli testler sağlayabilir."

Akıllı telefon kameralarının yüksek hassasiyeti; bağlantı, GPS ve veri işleme yetenekleriyle birlikte nüfusu az olan bölgelerdeki hastalıkları teşhis etmek için kullanılabileceğini de dile getirdi.

Ott, "Testimizi hasta gizliliğini korurken, sonuçları anında bulut tabanlı sistemlere yükleyebilen bir cihaz haline getirmeyi umuyoruz. Bu da temas takibi ve epidemiyolojik çalışmalar için önemli olacak" diyor.

Akıllı telefon kamerasıyla COVID-19 testi nasıl yapılır?

COVID-19 için geliştirilen yeni teşhis testleri yalnızca pozitif veya negatif bir sonuç göstermekle kalmıyor, aynı zamanda viral yükü (COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 konsantrasyonunu) da ölçüyor.

UC Berkeley biyomühendis Daniel Fletcher, "Viral yükün ölçülmesi, enfeksiyonun artıp azalmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Bir hastanın enfeksiyonun seyrini izlemek, enfeksiyonun aşamasını tahmin etmeye ve iyileşme için ne kadar süreye ihtiyaç olduğunu tahmin edilmesini sağlayabilir" diyor.

Mevcut COVID-19 testleri, kantitatif PCR adı verilen bir yöntem kullanıyor. SARS-CoV-2'yi test etmek için bu tekniğin kullanılmasıyla ilgili sorunlardan biri, DNA testine tabi olmasıdır. Ancak Koronavirüs ise bir RNA virüsüdür, yani PCR kullanmak için viral RNA'nın DNA'ya dönüştürülmesi gerekiyor.