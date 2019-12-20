Akıllı Telefon Kullanıcıları Gün Boyu İzleniyor! İşte Şok Edici Rapor

Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen konum verileri pek çok yönden hayatımızı kolaylaştıran bir yapıya sahip. Peki bu teknolojinin bizden alıp götürdükleri hakkında neler biliyoruz?

Yemek Yediğiniz Yerler Bile Biliniyor!

Bugün bir akıllı telefon satın aldığınızda ve onu kullanmaya başladığınızda yararlandığınız servisler için bazı şartları kabul etmeniz gerekir. Bu noktada gizlilik odaklı pek çok maddeyi kabul etmeniz gerekir ki bunları okumayı pek de sevmiyoruz. The New York Times tarafından yayınlanan rapor, yararlandığımız yetenekler için ödediğimiz bazı bedelleri açığa çıkardı.

Konum verilerini kullanan pek çok uygulamanın sözleşmesinde konum verilerinin 'güvenilir ortaklar ile' paylaşılabileceğine yönelik bir madde görmeniz mümkün. NYT, bu gibi cihazlardan toplanmış ve 12 milyon cihazı içeren bir veritabanını ortaya koydu.

Konum bilgilerinden aktif olarak faydalanan üçüncü parti herhangi bir uygulamaya erişim vermiş olan herkes, 12 milyon cihazın yer aldığı veya bilmediğimiz diğer konum izleme veritabanlarında yer alıyor olabilir. Bu veritabanı, şimdiye kadar incelenen en büyük veritabanı olmasına karşın her gün toplanan ve satılan verilerin yanında küçük bir hiç.

Anonim Değilsiniz

"Bu dosyadaki bilgiler, bir akıllı telefonun birkaç ay boyunca nerelerde bulunduğunu gösterir." şeklinde açıklamalarda bulunan NYT, "Hayatınız açık bir kitap gibi. Günün her anında girdiğiniz, gittiğiniz veya geceyi geçirdiğiniz, dua ettiğiniz yerler kayıt ediliyor." diye ekledi.

Bu verilerin normal şartlar altında anonim olarak saklanması gerekiyor. Buna karşın yer yer buna uyulmadığı belirtildi. Ancak endişelenmeyin, zaten gizli değiliz: "Çoğu durumda bir evin yerini veya bir ofisi tespit etmek, bir kişiyi tanımlamak için yeterliydi. Her gün düzenli gidilen yerler kişileri ele veriyor."

Üstelik tüm bunların yalnızca güvensiz uygulamalarda geçerli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Facebook kısa bir süre önce yaptığı açıklamada konum ayarları kapalıyken dahi kullanıcı konumlarını takip ettiğini itiraf etmişti.