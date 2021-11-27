Akıllı Telefon Kullanım Yaşı 3'e Düştü!

Akıllı telefon kullanım yaşı ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, telefon kullanma yaşının 3'e kadar düştüğünü gözler önüne serdi. Çok sayıda kişinin katıldığı çalışmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Akıllı Telefon Kullanım Yaşı Kaç Olmalıdır?

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her yaştan kişi, gün içerisinde zamanının büyük bir kısmını bu cihazlar ile geçiriyor. Bazıları YouTube üzerinden video izlerken bazıları ise sosyal medyada zamanı tüketiyor. Peki, telefon kullanma yaşı kaç olmalıdır?

DW'deki habere göre Almanya'da akıllı telefon kullanma yaşına ilişkin bir araştırma gerçekleştirildi. YouGov tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaş altı çocuk sahibi 1007 ebeveyn katıldı. Araştırmaya katılan kişilere bazı sorular soruldu.

Almanya'da yapılan anket, akıllı telefon kullanma yaşının çok ciddi şekilde düştüğünü gözler önüne serdi. Öyle ki katılımcıların yüzde 4'ü 3-5 yaş aralığındaki çocukların akıllı telefon kullanmasına sıcak baktığını söyledi. Bu kategoride yer alan ebeveynlerin çoğunluğu çocuklarının bir telefon kullandığını belirtti.

YouGov tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılan anne ve babaların yarısı 6-11 yaş aralığındaki çocukların akıllı telefon kullanmasını normal karşılıyor. Ebeveynlerin yüzde 36'lık kısmı ise akıllı telefon için çocuğunun biraz daha büyümesini beklemeyi tercih ediyor. Bu kategorideki ebeveynler, telefon kullanmak için ideal yaşın 12-14 olduğunu düşünüyor.

Ankete katılan kişilerin yüzde 80'i çocuğunun akıllı telefon üzerinden neler yaptığından haberdar olduğunu söyledi. Yapılan araştırmaya göre ebeveynler, 15-17 yaş aralığındaki çocukları üzerinde hem bilgi hem de kontrol sağlama konusunda birtakım zorluklar yaşadığını ifade etti.

15-17 yaş çocuk sahibi anne babaların yüzde 62'lik kısmı çocuklarının akıllı telefon üzerinden neler yaptığına ilişkin nadiren bilgi sahibi olduğunu ileri sürerken yüzde 59'luk kısmı ise nadiren kontrol sağlayabildiğini söyledi.

Günümüzde insanların büyük bir kısmı çok küçük yaşlarda akıllı telefon ile tanışıyor. Çocukların büyük bir kısmı zamanını YouTube üzerinden video izleyerek geçiriyor. Bu da çocukların gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.

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