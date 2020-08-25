Akıllı Telefon OLED Panel Gönderimleri Düştü

Son çeyrek yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle akıllı telefon sevkiyatları açısından iyi geçmedi. Pandemi yalnızca akıllı telefon sevkiyatlarında düşüşe yol açmakla kalmadı, aynı zamanda bileşenlerin gönderimini de etkiledi.

Akıllı Telefonlar için OLED Panel Gönderimleri Düştü

UBI Research’ün son haberine göre, akıllı telefonlar için OLED ekran panelleri gönderimi bu yılın ikinci çeyreğinde 87 milyon adede düştü. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.1’lik düşüşe işaret ediyor. İlk çeyrek verileriyle karşılaştırıldığında, 2020’nin ikinci çeyreğine ilişkin rakamlar yüzde 17 düşüş gösteriyor. Rapor, ikinci çeyrekte OLED panelleri için yıllık yüzde 40.3’lük düşüş olduğunu ifade ediyor.

Esnek OLED Panellere İlgi Büyük

OLED panel gönderimleri düşerken, esnek OLED panellerdeki büyüme ile biraz dengelendi. Aynı rapor, esnek OLED ekran sevkiyatlarının geçen yıla göre yüzde 38 arttığını ortaya koyuyor. Rapora göre OLED panellerin gönderimindeki sert düşüş, bu yılın ikinci çeyreğinde Çinli markalar tarafından daha az sayıda orta sınıf akıllı telefonun piyasaya sürülmesi (çıkması) sonucunu doğurdu. Çinliler, amiral gemisi seviyesindeki cihazlara daha fazla odaklandıklarından esnek OLED panel gönderimleri büyüme gösterdi.